Temptation Island, Gennaro contro le donne. È bufera

“È una donna e deve fare tutto lei”. Parola di Gennaro. Gennaro è uno dei fidanzato di Temptation Island. Il ragazzo, fidanzato con Anna, durante il viaggio nei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi e prodotto da Maria De Filippi, si è lasciato andare a frasi sessiste che hanno scatenato le ire del web. E non solo.

Gennaro come Pietro Delle Piane

“È una donna e deve fare tutto lei”, riferendosi ad Anna, è una delle frasi da lui pronunciate. La frase ha suscitato indignazione. Attorno alla frase che svilisce il sesso femminile pronunciare dal napoletano è montato un vero e proprio caso, uno’ come accaduto a Pietro Delle Piane a luglio, durante l’edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia.

Durante un confronto con i suoi compagni di avventura, il napoletano ha parlato della fidanzata ed è uscito con un discorso davvero inaccettabile: se da un lato Anna ha raccontato alle altre fidanzato che è lei che si preoccupa della pulizia della casa di Gennaro, che fa solo la lavatrice e stende i panni, Gennaro Mauro rivela agli amici del villaggio: “Io non le dico ‘fai questo’, ma ‘aiutami a fare questo’”. E fin qui…

Peccato però che il ragazzo si sia lasciato sfuggire una frase di troppo, che forse sintetizza davvero il suo pensiero sulle donne:“Le donne devono fare tutto!”. Quindi? Quindi Anna “è una donna e deve fare tutto lei”. Ma scusate, dove sta scritto? Lo ha prescritto il dottore che spetti alla donna lavare, stirare, pulire, sistemare, fare i letti, cucinare e via discorrendo?