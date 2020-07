Temptation Island: la strategia di Anna fa infuriare la cognata

Cosa sta accadendo a Temptation Island? Qual è la strategia messa a punto da Anna per “incastrare” il fidanzato Andrea? La famiglia insorge.





È bastata una sola puntata di Temptation Island per capire che piega stia prendendo il viaggio nei sentimenti che è in corso in queste settimane in Sardegna, all’interno del reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e in onda il giovedì su Canale 5.

Filippo Bisciglia, al timone del caicco che ha portato le coppie di fidanzati a intraprendere questa avventura, lo aveva annunciato: ne vedrete delle belle. E aveva ragione: ne stanno accadendo di tutti i colori.

Vi abbiamo parlato di Ciavy (fidanzato con Valeria) e di Antonio (fidanzato con Annamaria) che hanno fatto già disperare e sciogliere in lacrime le loro fidanzate. E vi abbiamo anche già parlato di Alessandro che, arrabbiatissimo con la sua fidanzata per le menzogne da lei dette, ha già chiesto il falò di confronto.

Leggi anche: Temptation Island: Katia e Sabrina fanno infuriare i fidanzati

Per andare a “pari”, ecco a voi cosa è accaduto nel villaggio che ha gettato nella disperazione il povero Andrea. Ovviamente la causa della sua disperazione è la fidanzata Anna, che ha teso una “trappola” al giovane che frequenta.

La trappola tesa da Anna ad Andrea

Anna ha 37 anni, Andrea 27 e sono fidanzati da due. La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island perché lei vorrebbe sposarlo e avere un figlio al più presto (ricordiamo che lei è già mamma di due bambini) mentre lui vorrebbe aspettare qualche anno, dal momento che non si sente ancora pronto per il doppio grande passo.

Al primo falò, Anna ha ammesso di aver messo a punto una strategia per convincere il ragazzo a sposarla e a metterla incinta. quale sarebbe la strategia? Farlo ingelosire a tal punto da farlo cadere ai suoi piedi e cedere al suo “ricatto morale”.

La scelta discutibilissima e il comportamento della cognata ha davvero rammaricato la sorella di Andrea, Serena, che ha voluto dire la sua in difesa di suo fratello, per il quale è molto preoccupata.

Raggiunta da Fanpage Serena ha dichiarato di augurarsi che, “se quella parte diabolica esiste davvero” in Anna, Andrea “esca da solo” da Temptation Island. “Lei è quella che gestisce la storia, è una donna, ha due figlie”, ricorda Serena, “sono tutti elementi che fanno differenza tra loro”.