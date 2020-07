Temptation Island: Pietro Delle Piane massacrata su Wikipedia

Vandalizzata la pagina Wikipedia di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, per frasi inaccettabili dette dall’attore contro la compagna a Temptation Island.





Le frasi di Pietro Delle Piane, concorrente di Temptation Island e fidanzato (o ex?… presto molto probabilmente sarà ex) di Antonella Elia non potevano passare inosservate. E così qualcuno, non potendolo fare Antonella, si è vendicato di lui vandalizzando la sua pagina di Wikipedia.

L’antefatto a Temptation Island

Ma cosa è successo? Facciamo un breve passo indietro. Pietro Delle Piane all’interno del reality show di Canale 5 si è vantato di aver tradito la compagna baciando una delle single del villaggio in Sardegna dove è in corso il docu-reality (lo ha fatto in un posto, la casetta delle single, dove non ci sono le telecamere e quindi non poteva essere visto, ma poi si è vantato con il compagno di stanza Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila Nazzaro). Ma non solo: si è macchiato di frasi che risultano ai più inaccettabili.

Pietro si sente superiore ad Antonella?

Già, perché lui ha un figlio, Antonella no, lui ha una discendenza, lei no e questo a detta sua sarebbe non solo sinonimo di orgoglio ma anche di una sorta di superiorità. Pietro si è vendicato di Antonella che ha come migliore amico il suo ex fidanzato Fabiano… d’altra parte lei una famiglia sua, una mamma e un papà tutti suoi non ce li ha più tanto tempo.

Vandalizzato Wikipedia di Delle Piane

Cosa c’è di male a volere bene a una persona che ti sa dare un sostegno vero e sincero? Antonella si esprime così mentre vede il video in cui il fidanzato comunica con orgoglio di aver baciato un’altra donna. Non potendolo fare lei sono stati i fan della Elia a prendere una iniziativa singolare ma molto forte: hanno vandalizzato la pagina Wikipedia dell’attore.

”Pietro Delle Piane, nome d’arte di Pietro ho fatto un figlio (Cosenza, 21 maggio 1974), è un attore italiano. Pietro inoltre ho fatto un figlio ed è selvaggio. Se non avete capito ha fatto un figlio ed a una discendenza. È un insicuro ed è stato incaricato dalla Elia con il titolo di inseminator. L’inseminator perché, ricordiamoci, lui ha un figlio”.

Già, perché lui ha più volte rimarcato, mentre si trovava al falò insieme agli altri fidanzati rimasti nel reality, che “io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente“. Ora la pagina Wikipedia è tornata nella sua veste originale, ma gli attacchi a Delle Piane rimangono eccome.

I social si sono scatenati e Pietro è finito nel mirino dei fan di Antonella. Vedremo quando sarà messo al corrente di quanto accaduto E di come il mondo social abbia preso le sue frasi e come intenderà replicare. Con ogni probabilità con il classico “sono stato frainteso”?