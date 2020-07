Temptation Island: spuntano le amanti di Antonio

Temptation Island scoperchia un calderone che potrebbe avere effetti devastanti sulla fidanzata Annamaria, concorrente del viaggio nei sentimenti insieme al fidanzato Antonio.





Temptation Island degli ascolti, delle polemiche e del gossip più sfrenato? Risposta esatta! L’edizione in corso del viaggio nei sentimenti, in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata (ieri, 2 luglio, è andata in onda la prima puntata) e con al timone Filippo Bisciglia sta scoperchiando calderoni e portando a galla verità che potrebbero avere effetti decisamente pesanti su una delle coppie in gioco. Quella formata da Antonio e Annamaria. C’è un gossip che sta impazzando in queste ultime ore e che coinvolge concorrente, Antonio, fidanzato di Annamaria.

Il ragazzo non ha mai fatto mistero di essere caduto più volte in “errore”, per usare un eufemismo, e in tentazione. La povera Annamaria, innamoratissima, gli ha perdonato diverse scappatelle durante questi quattro anni di fidanzamento. Lui è un vero dongiovanni, di quelli incalliti, oseremmo dire, recidivi. E ci sta provando senza mezzi termini con le tentatrici del villaggio in Sardegna.

Antonio nella bufera scatenata dalle sue amanti

Ma non è solo all’interno del programma che Antonio stavo facendo parlare di sé. Il concorrente, infatti, è al centro dell’attenzione anche fuori dal reality show. Alcune delle sue amanti stanno tracciando un ritratto dell’uomo decisamente poco decoroso; lo presentano come un bugiardo incallito e sostengono che ad ogni approccio con una nuova donna Antonio cambia sostanzialmente identità.

Una volta fa un mestiere, un’altra un altro ancora, una volta si dice single, un’altra nasconde il matrimonio, un’altra ancora dice che la figlia in realtà è sua nipote. Altro che Leonardo di Caprio quando cambiava identità nel film Prova a prendermi! Antonio, se le voci trovassero riscontro, non solo sarebbe davvero un bugiardo seriale, ma meriterebbe il premio Oscar per le sue capacità attoriali. Un affabulatore nato!

Una delle presunte sue amanti ha addirittura raccontato che la notte dell’ultimo dell’anno scorso Antonio l’ha trascorsa con lei a casa sua. Cosa aveva raccontato ad Annamaria? Per la poveretta dove si trovava in realtà il fidanzato? Annamaria è davvero a conoscenza di tutte queste presunte amanti o lo ha beccato soltanto in un paio di occasioni? La ragazza gli perdonerà anche una eventuale “distrazione” all’interni di Temptation Island?