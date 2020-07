Temptation Island, Valeria: tutto merito di Alessandro

Valeria di Temptation Island si confessa e ammette di essere uscita più consapevole dal viaggio nei sentimenti. Merito del suo percorso il tentatore Alessandro





Anche Valeria di Temptation Island ha voluto dire la sua sull’avventur e sul viaggio nei sentimenti che ha vissuto in quel della Sardegna. Entrata nel programma fidanzata con Ciavy, la ragazza è tornata a casa single, ma con una forte attrazione per il tentatore Alessandro Basciano, con il quale si è lasciata andare in atteggiamenti molto romantici.

Entrata innamoratissima nella trasmissione, ha però subito capito quasi subito che qualcosa nella sua storia d’amore non andava. E al falò di confronto con l’ex fidanzato, arrivato a solo una settimana dall’inizio del viaggio, ha definito il loro rapporto un “amore malato“.

Valeria ora è più consapevole e si ama

Intervistata da Uomini e donne magazine, ha raccontato, esattamente come aveva fatto con Filippo Bisciglia durante il falò di confronto, di quanto Temptation sia stata una esperienza davvero importante per lei.

“Finalmente sento di essere tornata ad amarmi, aveva detto con grande serenità nella puntata andata in onda giovedì scorso, 16 luglio, in prima serata su Canale 5. Valeria ribadisce questo concetto al settimanale e riconosce anche e di nuovo la consapevolezza che in una sola settimana è riuscita a conquistarsi.

“Prima avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo“, dichiara con sincerità e un pizzico di rammarico. Ma le cose ora sono molto cambiate: “Sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. E questa è una sensazione bellissima“.

Valeria tentata e aiutata da Alessandro Basciano

Per raggiungere questa consapevolezza e questo nuovo stato d’animo la giovane donna ha lavorato molto su se stessa: un lavoro molto intenso anche se di pochi giorni, durante il quale è stata presa per mano e accompagnata dal tentatore Alessandro, che l’ha aiutata a porre fine a questa relazione che non la rendeva più felice.

“Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me”, confessa, spiegando come l’ex corteggiatore di Uomini e donne le abbia “fatto ritrovare tutto quello che avevo perso.

Durante il viaggio nei sentimenti Valeria si è posta tante domande e a quasi tutte queste domande ha saputo dare risposta. Una risposta chiara, definitiva, che le ha anche permesso di mettere un punto fermo e definitivo alla sua relazione che durava ormai da quattro anni, gli ultimi due dei quali, per sua stessa ammissione, infelici perché privi di libertà.

“Ho capito che nella vita, quando c’è da troncare una relazione, non bisogna avere paura. Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia sentire in competizione con le altre donne“. Un po’ come Alessandro. Ma lui sarà disponibile?