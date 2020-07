The Vampire Diaries, anticipazioni oggi 10 luglio

Trama e anticipazioni “The Vampire Diaries” puntate di oggi 10 luglio: la serie televisiva torna in chiaro su La5.

Scopriamo insieme le anticipazioni della tredicesima e quattordicesima puntata dell’ottava stagione!





Torna in chiaro l’amatissima serie televisiva che tratta di intrighi e amori tra vampiri. Scopriamo insieme le anticipazioni delle due puntate di oggi, venerdì 10 luglio 2020: in onda, l’tredicesima e la quattordicesima puntata dell’ottava stagione, su La5 alle ore 13:35.

Continuiamo con l’appuntamento giornaliero con con le puntate di The Vampire Diaries, scopriamo insieme cosa accade all’inizio dell’ottava stagione, oggi 10 luglio 2020.

The Vampire Diaries: La stradina verso l’inferno

Kai va da Alaric e Damon, attraverso il varco tra il mondo e l’inferno, che ha creato Matt con i 10 rintocchi della campana magica. Kai torna per aiutare a sconfiggere Cade, credendo che sia l’unico modo per potersi liberare dall’inferno, infatti parte dell’anima di Kai è ancora racchiusa all’inferno.

Leggi anche: The Vampire Diaries, anticipazioni oggi 9 luglio

Intanto Alaric, ancora infuriato per aver provocato la morte di Jo, prova ad uccidere Kai, ma l’eretico gli dice di non conoscere il metodo per rescindere l’incantesimo di Bonnie e Elena. Per questo Damon riesce a convincere Alaric a non ucciderlo.

Dorian: la vendetta per Stefan

Intanto Stefan scopre che è proprio Dorian ad averlo sequestrato, perché vuole vendicare la sua famiglia. Il vampiro inizia a ricordare tutto quello che è successo: sette anni fa, il periodo in cui Stefan girovagava con Klaus assetato di sangue umano, ha ucciso la sorella e il padre di Dorian, decapitandoli. Ed infine Stefan, dopo aver bruciato i loro corpi, ha manipolato Dorian per fargli scordare quanto accaduto.

The Vampire Diaries: È stata un’avventura

Damon si trova nel limbo, a causa di Kai che ha essiccato il suo corpo. Cade incontra Damon e lo mette a conoscenza del fatto che Kai gli ha consegnato la bara con dentro il corpo della sua amata Elena, però si è tenuto il pugnale. Per questo Cade non è tranquillo, Kai detiene l’unica arma capace di ucciderlo, chiede quindi a Damon di recuperarlo così gli riconsegnerà il corpo di Elena.

Intanto Stefan va da Bonnie per chiederle scusa, ma lei non ne vuole sapere, addirittura la donna rimane indifferente alla notizia che Stefan vuole lasciare la città. Caroline fa sapere alle gemelle che non si sposerà più con Stefan, intanto Alaric le fa sapere che le sorelline non possono più frequentare la scuola a causa della magia, che non riescono a controllare.

I fratelli Salvatore attuano il piano di Cade

Damon chiede a Stefan di aiutarlo, prima raggiunge Kai che gli dice che se riescono ad uccidere Cade lui potrebbe recuperare l’altra parte della sua anima. Nel frattempo l’eretico tenta di assorbire i poteri del vampiro, ma Stefan ormai è umano, quindi fallisce.

Nel frattempo Damon sopraggiunge e uccide Kai, Bonnie comunica con Enzo, l’uomo convince Bonnie che deve perdonare Stefan, altrimenti l’odio la finirà. Successivamente Stefan e Damon recuperano il pugnale, conducono Kai alla villa e lo lasciano nella cella di contenimento.