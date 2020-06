The Vampire Diaries: il ritorno di Sarah Salvatore

Oggi scopriamo i nuovi arrivati dell’ottava stagione di The Vampire Diaries, la serie televisiva che ha fatto impazzire tutto il mondo, individuando le caratteristiche del personaggio e la vita dell’attore che lo rappresenta.





Il Diario del Vampiro: tanti nuovi personaggi

The Vampire Diaries, è la serie televisiva drammatica e soprannaturale statunitense che ha fatto innamorare moltissimi ragazzi. La fiction è basata sul romanzo Il Diario del Vampiro, scritto da Lisa J.Smith. La messa in onda del programma avviene per la prima volta nel settembre 2009, mentre l’ultima puntata è stata trasmessa a marzo 2017, per un totale di quasi 200 episodi spalmati in otto stagioni.

La fiction riparte in chiaro su La5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:30, ricominciando dalla prima fino ad arrivare all’ottava ed ultima stagione. Quest’ultima conta ben 16 episodi all’interno dei quali vengono presentati molti nuovi personaggi, tra i cui alcuni personaggi famosi e vere e proprie star.

Leggi anche: The Vampire Diaries: i nuovi personaggi

Scopriamo insieme i nuovi attori, la loro vita e le caratteristiche dei rispettivi personaggi!

Sarah Salvatore: le caratteristiche del personaggio

Avevamo lasciato Sarah Salvatore, ovvero la figlia di Zach, e nipote di Stefan e Damon qualche tempo fa. Infatti l’ultima volta che Sarah compare è nella diciottesima puntata della sesta stagione. Di lei sappiamo è un’umana che ama la fotografia, e nelle ultime puntate che abbiamo visto frequentava ancora la Duke University.

Sarah è figlia di Zach Salvatore e Gail, nasce qualche mese prima e per questo viene messa in incubatrice. Stefan, decide di portare la neonata, appena dimessa, lontano dalla famiglia per proteggerla.

Ma perché Sarah è tornata? A causa di Damon e Enzo? o è Stefan a riportarla?

Sappiamo che Damon e Enzo sono stati trasformati e Stefan e Bonnie stanno facendo di tutto per salvarli, ma forse non è abbastanza e proprio per questo che Sarah è tornata!

O forse torna perché si trova nei guai e Stefan, che da sempre veglia su di lei, non si tirerà indietro per aiutarla.

Ma chi è nella realtà Sarah Salvatore? Scopriamo insieme qualche cosa di più sulla vita dell’attrice che la interpreta!

Tristin Mays: la vita

Tristin Mays nasce a New Orleans nel 1990. La ragazza non è soltanto un’attrice, ma anche cantante e ballerina americana.

L’attrice ha vissuto a New York con i suoi genitori, Viveca e Michael. La madre lavorava nel mondo dello spettacolo e il padre faceva parte dell’esercito. La famiglia ha vissuto a New York fino al 2003 quando si sono trasferiti in California, lì si è diplomata alla Vista del Lago High School.

Tristin ha preso parte a diversi film e serie tv, nei quali ha ricoperto anche ruoli molto importanti. È nota per dare il volto a Riley Davis in MacGyver e per Shaina in Nickelodeon. E chiaramente come Sarah Salvatore in The Vampire Diaries.

La filmografia di Tristin

L’attrice ha preso parte a moltissimi film e serie TV tra i quali ricordiamo: Kelly Brook’s Cameltoe Shows nel 2010; Thunderstruck nel 2012 e Happy Birthday nel 2016.

Tra le serie televisive riportiamo: Alias nel 2001; Big Time Rush nel 2010; Supergirl nel 2015-2016; The Vampire Diaries nel 2015-2017 ed infine MacGyver dal 2016 ad oggi.