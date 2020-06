Tina Cipollari: il figlio non vuole raccomandazioni

Si chiama Mattias e nelle sue vene scorre il sangue di Kikò Nalli e dell’irriverente opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Nonostante i genitori famosi, però, lui non vuole aiuti!





Il ragazzo vuole diventare un musicista o, meglio, un trapper. Il successo ottenuto dopo il suo primo singolo lo ha spinto a volercela fare da solo!

Mattias, in arte Nillas. Figlio di Tina e Kikò.

Tantissimi i followers su Instagram e un grande seguito anche su Youtube. Il ragazzo ha solo 16 anni ma già le idee ben chiare! Ha scelto “Nillas” come nome d’arte e nel 2019 ha debuttato con il suo primo singolo “Universale”. Qualche mese fa ha lanciato un secondo brano intitolato “Com’è che va”, insieme a Rebel.

La musica è sempre stata una sua passione ma ha scelto di farcela da solo, senza essere spinto da mamma e papà! Mattias, infatti, è il primogenito di Tina Cipollari e Kikò Nalli, personaggi piuttosto influenti nel mondo dello showbiz. Mamma e papà vorrebbero aiutare il figlio ma lui non ne vuole sapere…

“I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano. È comprensibile che desiderino aiutarmi, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro” ha raccontato il ragazzo al settimanale “Mio”. E Tina e Kiko hanno deciso di rispettare la sua decisione e restare a guardare!

Sani principi e tanto amore per la musica.

“Sono stata molto apprensiva quando era più piccolo, mentre oggi lo sono decisamente meno. Quando è nato lui per me era tutto nuovo, non sapevo bene come fare e probabilmente ho commesso qualche errore.” aveva rivelato Tina in un’intervista, qualche tempo fa. Ma Mattias sembra un ragazzo serio e dai sani principi.

“La musica è sempre stata una mia grande passione” ha rivelato “Mi piacerebbe arrivare al cuore delle persone e portare messaggi positivi.” Anche se, ad essere onesti, i suoi testi e i suoi video sono perfettamente calati nel mood irriverente e a tratti volgare del mondo trap.

Ma nonostante non voglia l’aiuto di mamma e papà nel video dell’ultimo singolo compare l’iconico trono del programma che ha reso famosa Tina!