Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 13 luglio: tempo di decisioni per Serena

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 13 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio inedito su Rai 3 alle 20.40? Serena e Filippo sono sempre più ai ferri corti. La Cirillo partirà per raggiungere Leonardo in Sicilia?





Dopo uno stop forzato di tre mesi dovuto alla pandemia e al lockdown, grazie alla ripresa del set da metà giugno e al lavoro svolto a tempi record da cast e maestranze, da oggi, 13 luglio, il pubblico di “Un Posto al Sole” torna a rivedere i protagonisti della soap napoletana di Rai 3 con la messa in onda delle puntate inedite. Ecco le prime trame.

Filippo e Serena hanno una discussione molto animata. In seguito al litigio, la Cirillo prenderà una decisione che potrebbe cambiare definitivamente la sua situazione. Accetterà la proposta di Leonardo Arena e raggiungerà il suo spasimante in Sicilia, dove è andato per motivi professionali? La ragazza si rimetterà in gioco? Intanto anche per Filippo potrebbero esserci novità sentimentali all’orizzonte con Cristiana, la nuova skipper assunta dalla società di chartering che Sartori gestisce col padre, Roberto Ferri.

Gli spietati killer di Mariano Tregara colpiscono con fredda e lucida determinazione. Il boss, che si è scoperto essere il padre di Clara, organizza un attentato ai danni di Gennaro Avella. L’azione criminale, però, finisce per coinvolgere il magistrato Eugenio Nicotera e Susanna. Viola è sempre più preoccupata per il marito, che non si farà per nulla intimorire e sarà sempre più intenzionato a sgominare il clan camorristico.

Molto teso per via di una serie di problemi al Pastificio e ai Cantieri, Fabrizio Rosato cerca di ritrovare un minimo di serenità con Marina Giordano. Marina rientrerà a Napoli dopo un viaggio di lavoro con Roberto Ferri, scatenando la gelosia di Fabrizio, che non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti. Alberto Palladini riprende a frequentare Clara. Si avvicina il giorno del fatidico sì per Guido e Mariella: chi avranno scelto come loro testimoni? Dobbiamo aspettarci nuovi equivoci e baruffe?

“Un Posto al Sole” va in onda da lunedì a venerdì dalle 20.40 alle 21.10 su Rai 3.