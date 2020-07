Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 17 luglio: nuova vita per Serena?

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, trama puntata del 17 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio inedito, in onda su Rai 3 alle 20.40? Serena ha raggiunto Leonardo in Sicilia. Quando rientrano a Napoli, i due sembrano pronti per iniziare un nuovo capitolo della loro storia.





Si sta per concludere la prima settimana di messa in onda di “Un Posto al Sole“, tornato nella fascia di access prime time su Rai 3 dopo circa tre mesi di assenza a causa del lockdown.

Quali storie e quali personaggi vedremo nella puntata di venerdì 17 luglio?

Durante il blitz della polizia contro il clan di Mariano Tregara, il boss cerca di sottrarsi alla cattura. Il padre di Clara riesce a sfuggire alle Forze dell’Ordine.

Il magistrato Eugenio Nicotera è stato coinvolto insieme a Susanna Picardi nell’attentato organizzato dai camorristi contro il loro factotum Gennaro Avella, ma non sembra minimamente intenzionato ad arretrare nelle indagini. Anzi. È più determinato che mai. Rientrati dal viaggio in Sicilia, Serena e Leonardo sembrano inaugurare una nuova fase della loro relazione.

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 13 luglio: tempo di decisioni per Serena

Come reagirà Filippo? Guido e Mariella convocano i testimoni per la decisione finale: chi saranno i prescelti?

Marina rientra da un viaggio d’affari con Roberto Ferri e deve purtroppo affrontare il la gelosia di Fabrizio Rosato. Quest’ultimo, suo ex fidanzato, si è riavvicinato molto a lei negli ultimi tempi per far fronte a tutte le situazioni difficili che sta affrontando.

Alberto Palladini, sotto pressione per il suo legame con Mariano Tregara, rivede Clara. Tra Eugenio e Viola c’è ancora tensione e tutto ciò sembra destinato a durare a lungo. Un evento però potrebbe intervenire a calmare il clima di nervosismo che si è creato tra loro.

La soap opera napoletana “Un Posto al Sole” va in onda da lunedì a venerdì dalle 20.40 alle 21.10 circa su Rai 3.