Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 19 maggio: Serena tormentata

Anticipazioni “Un Posto al Sole Classic”, puntata in replica oggi 19 maggio 2020. La più grande delle sorelle Cirillo pensava di aver voltato pagina, a livello sentimentale, con Tommaso, ma prova ancora qualcosa per Filippo…





Continuano su Rai 3 le repliche di “Un Posto al Sole Classic”. Le storie sono quelle della sedicesima edizione della fiction, trasmessa nel 2012 sempre sulla terza rete del servizio pubblico.

Non si sa ancora quando sarà possibile a cast, produzione e maestranze il rientro sul set per far ripartire le riprese. A causa della quarantena forzata, infatti, la registrazione delle puntate inedite ha subito uno stop. Stando alle ultime notizie in merito, in base a come andrà la Fase 2 dell’emergenza, potrebbe esserci il via libera a inizio estate. Non è escluso che, nelle nuove trame, ci siano riferimenti all’emergenza sanitaria che ha sconvolto il mondo negli ultimi due mesi.

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 12 maggio: Serena confusa

Intanto, che cosa vedremo nella replica di stasera, martedì 19 maggio 2020? Dopo aver seminato la polizia, Alfonso prova a convincere Nunzio a vendicarsi facendo leva sull’orgoglio. Vintariello junior, purtroppo, si è fatto convincere da Vitale e ha seguito il giovane boss, che però intende solo vendicarsi del nonno del ragazzo. Nunzio si è lasciato così manipolare involontariamente, ma non ha messo in conto che Franco Boschi potrebbe scoprire tutto, con inevitabili ripercussioni. Serena, nel tentativo di aiutare Tommaso, si ritrova faccia a faccia con Filippo e con i propri sentimenti. Dopo aver aperto il suo cuore a “Micaela”, Niko riceve una forte delusione.

“Un Posto al Sole Classic”, con gli episodi e i personaggi della sedicesima edizione della soap napoletana, trasmessi nel 2012, va in onda da lunedì a venerdì dalle 20.45 alle 21.10 su Rai 3.

Dall’11 maggio, su RaiPlay, da lunedì a venerdì dalle ore 18, è disponibile online uno spin-off in esclusiva, “Un po’ sto a casa“, che mostra come gli abitanti di Palazzo Palladini e i loro “affetti stabili” stanno gestendo la Fase 2 post lockdown. In tutto sono 40 puntate.