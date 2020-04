Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 2 aprile: i dubbi di Leonardo

Che cosa vedremo nella puntata di stasera di Un Posto al Sole? Sarà uno degli ultimi episodi prima delle repliche, a partire dal 6 aprile, per l’emergenza Coronavirus. Tra la Cirillo e Sartori è davvero tutto finito?





Serena sta male a causa della freddezza di Filippo e non riesce ad abbattere in alcun modo la distanza che si è venuta a creare con l’ormai ex marito. La Cirillo è fortemente in crisi e confusa. Non sa proprio se accettare la proposta di Leonardo di raggiungerlo in Sicilia. Infatti l’uomo deve partire per questioni professionali, ma ha paura di lasciare da sola Serena.

Arena teme che, senza la sua presenza, la donna possa riavvicinarsi pericolosamente all’ex marito. I due si sono separati, ma è veramente tutto finito tra loro? Dal canto suo, Sartori sembrava aver ritrovato il sorriso con la skipper Cristiana. Intanto lui e il padre, Roberto Ferri, devono affrontare una questione di lavoro delicata. Ci sarà uno scontro tra i due?

Guido e Mariella sono alle prese con i preparativi di nozze. Senza volerlo, Del Bue e la Altieri hanno chiesto praticamente a tutti i loro amici di fare da testimoni. Ma qualcuno dovrà necessariamente essere lasciato fuori, alla fine dei conti. Ci sarà chi si offenderà? Oppure la maggior parte dei vicini di Palazzo Palladini capirà e non ci rimarrà male?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45, fino alle 21.10 circa.

A causa dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus e il conseguente blocco del set, dal 6 aprile andranno in onda le repliche della storica soap opera ambientata a Napoli. Per la gioia dei fan della serie ritroveremo molti personaggi indimenticabili e storie avvincenti del passato.