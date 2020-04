Un Posto al Sole: chi è Greta (Cristina D’Alberto), carriera e vita privata

Scopriamo qualcosa di più dell’attrice che, dal 2009, è stata la femme fatale della soap napoletana. Da due anni è diventata mamma di Beatrice, avuta da un compagno famoso… che in molte le invidiano!





Nelle recenti puntate “Un Posto al Sole Classic”, repliche di episodi andati in onda nel 2012, abbiamo rivisto il personaggio di Greta Fournier. Bella quanto ambiziosa e manipolatrice, ma, fondamentalmente, con un grande bisogno di essere amata, Greta è interpretata da Cristina D’Alberto Rocaspana, presente in “Upas” dal 2009 per quasi sei anni.

“Upas”: Cristina D’Alberto, fiction, soap e… un grande amore

Figlia di mamma spagnola, di Barcellona, e papà veneto, Cristina D’Alberto Rocaspana è nata il 24 agosto 1977 a Feltre, sotto il segno della Vergine.

Nel 2000 Cristina ha iniziato la sua carriera in televisione al fianco di Diego Dalla Palma nel programma “Specialmente tu”, in onda sull’allora TMC. Tra il 2000 e il 2001 ha lavorato come modella e ballerina in “Carramba che fortuna”, condotto da Raffaella Carrà. Nel 2003 è stata una delle “ereditiere” della prima edizione de “L’eredità”, condotto da Amadeus. È stata anche protagonista di numerosi spot.

Leggi anche: Un Posto al Sole: chi è Michele (Alberto Rossi), carriera e vita privata

Nel 2004 è stata tra gli attori principali del film “Promessa d’Amore”, regia di Ugo Fabrizio Giordani. In seguito ha partecipato alle serie tv “Incantesimo” e “Carabinieri”. Diventa nota al grande pubblico nel 2006 interpretando la ricercatrice Flavia Draghi nella soap opera di Canale 5 “Vivere”, per poi approdare, tre anni dopo, nel cast della fiction di Posillipo su Rai 3.

Nel settembre 2017 Cristina D’Alberto è diventata mamma della piccola Beatrice, avuta dall’attore Daniele Liotti, 49 anni, il Francesco Neri di “Un passo dal cielo”. I due sono sempre stati molto riservati sulla loro storia. Sembra che si siano incontrati circa quattro anni fa a casa di amici in comune e che, poco dopo, si siano messi insieme. La loro relazione è venuta allo scoperto con la nascita della bambina.

Ecco come, all’epoca, Liotti ha commentato il lieto evento, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”: “Per me è la seconda esperienza di padre, ho già un figlio di 19 anni (Francesco Liotti, nato nel 1998 da una relazione avuta da Daniele quando era molto giovane. Il primogenito sta seguendo le orme del padre: lo abbiamo visto recitare ne “La compagnia del cigno” nel ruolo di Gigi “Lamento”, ndr)”. Ha proseguito Daniele: “Di uno ho fatto il fratello, di questa faccio il nonno! È un dono bellissimo…”.

Da marzo 2020, sui social, rivediamo la D’Alberto e altri suoi colleghi di “Un Posto al Sole” di ieri e di oggi (come Michelangelo Tommaso, Samanta Piccinetti, Luca Seta) nella sit-com per il web “Lui, lei & gli altri”.

“Un Posto al Sole Classic” va in onda da lunedì a venerdì dalle 20.45 alle 21.10 circa su Rai 3.