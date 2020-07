Un Posto al Sole, trame dal 13 al 18 luglio: Fabrizio geloso

Anticipazioni settimanali di “Un Posto al Sole”, puntate dal 13 al 18 luglio 2020. Torna la soap napoletana su Rai 3 dalle 20.45. Fabrizio, provato dagli ultimi avvenimenti e dal lavoro, cerca conforto in Marina, che però sembra di nuovo vicina a Roberto Ferri. Solo per lavoro?





Filippo e Serena continuano a discutere. Successivamente all’ennesima lite, la Cirillo prenderà una decisione improvvisa destinata a cambiare radicalmente i rapporti tra lei e l’ex marito. C’entrerà Leonardo, con la sua proposta di seguirlo in Sicilia? Provato da varie tensioni al Pastificio e ai Cantieri, Fabrizio cerca di ritrovare un po’ di serenità con Marina. Viola è sempre più preoccupata per l’incolumità del marito, il magistrato Eugenio Nicotera, impegnato in una delicata indagine anti-camorra. Tra i due aumenterà inevitabilmente la tensione. Intanto i killer di Mariano Tregara sono in azione e colpiscono in modo spietato.

Dopo essersi ritrovato coinvolto insieme a Susanna, avvocatessa collega e fidanzata di Niko, nell’agguato contro Gennaro Avella, factotum e autista del boss, Eugenio, determinato a sgominare il clan Tregara, farà un importante passo avanti. Alberto, intanto, cercherà ancora una volta di affrancarsi dal pericoloso boss. Durante il blitz della polizia contro il clan, Mariano cerca di sottrarsi alla cattura. Serena ha raggiunto Leonardo in Sicilia. Una volta rientrati a Napoli, i due sembrano inaugurare una nuova fase della loro relazione. Ma come reagirà Filippo?

Guido e Mariella convocano coloro che saranno i testimoni delle loro nozze: che decisioni avranno preso? Marina torna da un viaggio d’affari con Roberto Ferri e deve purtroppo affrontare il la gelosia di Fabrizio. Alberto Palladini, anche se sotto pressione per il suo inevitabile legame con Mariano Tregara, rivede Clara.

“Un Posto al Sole” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.45 alle 21.10 circa su Rai 3.