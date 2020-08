Uomini e donne: cosa succede a Riccardo Guarnieri?

Cosa sta succedendo a Riccardo Guarnieri? L’ex cavaliere di Uomini e donne negli ultimi giorni sta postando di continuo suoi scatti corredati da commenti sibillini. Messaggi in codice per Ida Platano?





Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne si stanno forse parlando in codice? Il sospetto viene ad alcuni fan, che stanno notando come i due ex fidanzati stiano postando in questi ultimi giorni messaggi sibillini sui propri profili Instagram. A destare maggiore “sospetto” è proprio Guarnieri, che non è solito postate immagini o commenti sui social network. La parrucchiera di Brescia, invece, non è mai stata avara di Instagram Stories, video e scatti che ha sempre condiviso con molto piacere con i suoi follower.

Da quando lui ha lasciato la casa di lei dopo il lockdown, i due non si erano più visti. La Platano ha raccontato di aver cercato più volte di raggiungere Riccardo in Puglia, dove abita e lavora, ma lui più volte si è negato e non ha voluto vederla né tantomeno chiarire con lei. E così l’ennesima rottura tra di loro si è consumata.

L’insolita “socialità” di Riccardo Guarnieri

In questi giorni, però, stanno accadendo strani “movimenti” sul profili Instagram di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere ha postato alcune sue immagini accompagnate, dicevamo, da frasi sibilline. L’ultima in ordine di tempo recita: “Se non capisci una persona il tempo te la spiega“. Cosa avrà voluto dire? Che finalmente ha capito davvero Ida e le sue esigenze ed è pronto ad andarle incontro? O ha capito che proprio tra di loro non c’è compatibilità? È un messaggio subliminale?

Prima di questo messaggio, Riccardo aveva postato un altro suo scatto con il seguente commento: “Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità“. Sempre per la Platano?

Dal canto suo la Platano ha scritto a commento di una foto che la ritrae: “Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno“. I due forse parlano in codice?