Uomini e donne: la storia di Ida Platano preoccupa i fan. Cosa è successo

Che fine hanno fatto Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne? Si sono lasciati di nuovo? La coppia continua a far parlare di se e preoccupa i fan





Cosa ne è stato di Ida platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e donne? I due hanno trascorso la prima parte della quarantena insieme, a Brescia, dove abita la ex dama del programma di Maria De Filippi, poi, quando si è allentato io lockdown, il cavaliere del dating show di Canale 5 ha lasciato la Lombardia ed è tornato a casa, nella sua Puglia. Questioni di lavoro o crisi – di nuovo – con la bella Ida?

Ida e Riccardo, silenzio social di coppia

I due non hanno più postato alcuno scatto insieme (a dir la verità lui non lo aveva mai fatto), nessun riferimento all’altro. Pensare che sia scoppiata nuovamente maretta tra i due è stato quindi immediato. D’altra parte Ida e Riccardo ci hanno sempre abituati a montagne russe sentimentali e ad alti e bassi continui nella loro relazione. I due sono proprio spariti dai siti e da qualche tempo non stanno più postando nulla (lei immagini di lavoro e promozione).

Il messaggio di Ida che preoccupa

Solo Ida, in queste ultime ore, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una citazione che sta facendo preoccupare i suoi fan. Prima ha pubblicato la canzone di Fiorella Mannoia, “Quello che le donne non dicono“, con la frase: “Si fermano un istante per piangere, poi sollevano il capo e riprendono la strada. Sono maestre di dignità le donne”.

Poi in una Instagram Stories la Platan ha infatti pubblicato una citazione di David Grossman: “La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo. Non sono le parole, i fiori o i regali. È il tempo, perché quello non torna indietro e quello che ha dato a te è solo tuo. Non importa se è stato un’ora o una vita”.

Da parte di Guarnieri nessuna reazione. Ma tutto questo si aggiungere anche l’azzeramento totale dei like che i due partner o ex partner, a questo punto, si stanno scambiando. Naturalmente noi speriamo che tra i due tutto sia in realtà tutto tranquillo o che tutto si possa sistemare. Noi tifiamo per loro, per il loro amore che ha superato tanti ostacoli fino ad ora. Forza Ida Riccardo!