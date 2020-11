Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: pronto a ricominciare

Colpo di scena a Uomini e donne: torna Riccardo Guarnieri, x fidanzato di Ida Platano, pronto a rimettersi in gioco e a cercare da Maria De Filippi un nuovo amore…





Riccardo Guarnieri è pronto a voltare pagina. Il libro della sua storia d’amore con Ida Platano, conosciuta durante la partecipazione a uomini e donne, è arrivato ormai da qualche mese al capitolo finale e lui si sente pronto ad iniziare a scrivere un nuovo diario. Per questo motivo Riccardo ha deciso di tornare a sedersi nel parterre maschile di Uomini e donne di Maria De Filippi.

Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato il ritorno di Guarnieri nel dating show di Canale 5 e lui stesso, nell’intervista a Uomini e donne magazine, ha confermato il suo ritorno in televisione. Sulle colonne del settimanale avevamo potuto leggere solo la versione dei fatti di Ida che aveva raccontato di non aver avuto più contatti con il cavaliere e di essere stata lei, nell’ultima fase della loro storia, dopo che lui aveva lasciato alla fine del Lockdown Brescia per tornare nella sua Puglia, a cercarlo senza però avere da lui delle risposte.

La verità di Riccardo Guarnieri

Ecco invece qual è la verità di Riccardo Guarnieri sulla fine della storia con Ida Platano che tano ha fatto sognare i più romantici. Il loro p stato unamoremolto travagliato, ma un grande amore. Almeno così è parso…

Ida e io abbiamo trascorso il lockdown insieme. È stata una mia scelta: io avevo il biglietto di ritorno il 15 marzo (16 è il compleanno di mia madre parentesi ma sentendo quello che stava succedendo ho deciso di non scendere a Taranto per paura di non poter più tornare da lei. La nostra convivenza all’inizio è andata bene, poi sono venute fuori delle incomprensioni sempre latenti nel nostro rapporto.

Riccardo si prede le sue responsabilità e non nega alcune sue colpe:

Io stesso, lo ammetto, durante alcuni momenti di esasperazione le ho detto che non vedevo l’ora di andarmene da casa sua. Ma erano solo attimi di rabbia, cose dette senza lucidità, parole al vento: quando è arrivato il giorno in cui dovevo tornare a Taranto come ogni mattina le ho portato il caffè a letto nella speranza che lei dicesse almeno una parola, ne sarebbe bastata davvero una sola per farmi restare. Io sarei voluto rimanere a Brescia e Ida lo sa perché mentre mi accompagna in macchina alla stazione gliel’ho detto chiaro e tondo che non sarei voluto partire, ma è stata lei a dirmi che i mesi in casa con me non li aveva vissuti costruita e che avrei bisogno di tempo per riflettere.

Riccardo smentisce le parole di Ida e sostiene di essere stato lui, dopo la convivenza, a cercare continuamente Ida e non viceversa. “Sentire un distacco da parte di Ida ha reso tutto molto difficile, mi sono ritrovato senza appigli a cui aggrapparmi per continuare a lottare. Ad un certo punto ho smesso io di farmi sentire anche perché a giugno Ida mi ha messo nuovamente in dubbio: sui social le era arrivata una segnalazione secondo la quale io avrei frequentato una ragazza della mia palestra. Peccato che io in palestra non ci sono più tornato… (…). Quando ha ricominciato a farmi alcune chiamate a fine settembre secondo me non aveva senso parlarci di nuovo.

Riccardo vuole un nuovo amore



Parlando di sentimenti, Riccardo sostiene che “forse anche inconsapevolmente lei non è mai stata in questo ultimo anno innamorata di me”. Per quando riguarda lui, ora non prova “alcun sentimento” per la Platano Guarnieri non recrimina niente, rifarebbe tutto, “compreso il gesto dell’anello che purtroppo è stato più nel tuo studio che al dito dita, senza contare tutte le volte che me lo avrebbe voluto restituire”. Ma ora Riccardo è pronto a votare davvero pagina.