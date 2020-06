Uomini e donne: Sirius corre da Gemma, ma…

Sirius e Gemma si sono rivisti dopo la fine di Uomini e Donne: la nostalgia era così grande? La capitale sta facendo da sfondo ai loro incontri, ma…





Gemma Galgani e Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, il giovane “marinaio“ che la settantenne di Uomini e donne sta corteggiando… ops, da cui è corteggiata… sono sempre più vicini. I due cercano di trascorrere più tempo possibile insieme, compatibilmente anche con gli impegni di entrambi e con la necessità da parte di Sirius di tornare in Toscana dalla sua famiglia, alla quale è molto legato. Al momento non pare esserci stato alcun tipo di conoscenza vis-à-vis tra la mamma e la nonna di Nicola e la “nonna” di Uomini e donne, come stata ribattezzata dalla irriverente opinionista del dating show di Canale 5 Tina Cipollati, che proprio non riesce a concepire questo tipo di rapporto e la voglia di Gemma di stare con un ragazzo che ha 45 anni meno di lei.

Tina, durante la conoscenza dei due in studio da Maria De Filippi, ha sempre sostenuto che Nicola non può essere davvero interessato a una donna così anziana e ha sempre cercato di mettere in guardia la dama torinese che è una donna dal facile innamoramento e dal bisogno di amore. Le fai due moine e lei cade subito ai suoi piedi. Cosa decisamente molto pericolosa per lei.

Che nel tempo trascorso nella trasmissione (sono ormai 11 anni che la donna fa parte del programma) ha sempre sofferto. Non c’è una sola storia che sia andata a buon fine.

Quando Gemma conoscerà la “suocera”?

Detto questo Gemma e Sirius sono stati di nuovo avvistati a Roma; il ragazzo aveva in un certo senso fatto capire ai suoi follower che stava andando a incontrare la sua amata: un giorno fa ha infatti postato una sua bellissima foto al tramonto a Forte dei Marmi, in Versilia, con il commento “See u soon”, vale a dire “Ci vediamo presto”.

Alludeva alla sua Toscana, dalla quale sarebbe tornato presto, oppure il riferimento a Genna Galgani, chi stava andando a trovare capitale?

Poco importa, sta di fatto che i due sono stati visti mentre passeggiavano in modo tenero e romantico per le vie di Roma. Dopo la passeggiata rigorosamente con guanti e mascherina, i due si sono concessi una bella cena di coppia. Gemma è decisamente molto presa dal ragazzo, tanto che è arrivata a parlare di un bacio di grande trasporto e con grandi emozioni pur essendo stato un bacio a stampo e con la mascherina.

Intanto la dama torinese non si sta sentendo solo con il 26enne ufficiale di bordo della marina mercantile, ma anche con la sua futura suocera, se le cose andranno bene con Nicola. Tra le due donne ci sarebbero continui contatti telefonici. La domanda però è: perché Nicola non la porta in Toscana dai suoi?