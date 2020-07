Uomini e donne ufficiale: Cristian è Tara si sono lasciati

Da Uomini e donne news: Cristian Gallella pone definitivamente la parola fine al matrimonio con Tara Gabrieletto e su Instagram ne spiega le motivazioni.





Cristian Gallella conferma: “Io e Tara ci siamo separati”. Poche parole, secche, che non lasciano spazio a fraintendimenti. Poche parole che non sembrano lasciare alcuna porta aperta, nemmeno ai curiosi che volessero andare a indagare sulle cause e trovare altre spiegazioni.

Chi vuole fare solo gossip… si accomodi pure. Ma fuori dalla porta di casa sua. Perché qui di gossip non se ne fa, mette in chiaro l’ex naufrago dell’Isola dei famosi che dopo il reality e le nozze con la sua ex corteggiatrice a Uomini e donne è trasmesso da Verissimo si era completamente allontanato dal mondo della televisione.

L’ex protagonista di Uomini e donne, dopo lo sfogo di Tara Gabrieletto, che su Instagram qualche giorno fa ha parlato di una crisi con il marito, riservandosi però di tornare suo discorso non appena le cose tra di loro fossero davvero chiare e ben definite, ha voluto prendere parola e dire dunque la sua su quanto sta accadendo.

Tra Tara e Cristina è davvero finita

Dopo quasi 10 anni insieme è un matrimonio celebrato nel 2016, Tara e Cristina si sono detti addio. Un addio che, questa volta, sembra davvero definitivo. Perché diciamo questa volta? Perché già in passato le nozze tra Cristian e Tara erano state annullate perché lui si era preso una pausa di riflessione ed era sparito per un po’.

Allora Tara aveva dichiarato più volte da Barbara d’Urso di amare follemente il ragazzo e gli aveva chiesto di tornare da lei. L’ex tronista, alla fine, era tornato da Tara, le aveva dichiarato tutto il suo amore e l’aveva sposata.

E così Cristian ha scritto su Instagram:

Io e Tara ci siamo lasciati. Ognuno prende la propria strada ma non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione. Non vedrete mai interviste, nessun tipo di cosa inerente al nostro rapporto perché i motivi della nostra separazione sono nostri e solo noi li sappiamo. Da questo momento, e già da un po’, siamo due single che possono andare avanti con la loro vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare scelte senza dover spiegare”

Sipario. Sigla. The end. Questa volta pare proprio definitivamente,