Verissimo, a Elisabetta Canalis manca la sua famiglia

Elisabetta Canalis ha inviato un messaggio a Verissimo per raccontare come sta trascorrendo le sua quarantena. Un lockdown trascorso a Los Angeles dove ormai vive da anni assieme al marito, il chirurgo italo-americano Bryan Perri, e alla figlia Skyler Eva.

Una quarantena trascorsa tra selfie provocanti e compiti, tra cucina e tanta palestra tutto nella sua lussuosa casa a Los Angeles con un giardino molto grande dove trascorrere con maggior libertà le sue giornate…

Eli manda un messaggio dal giardino di casa

“Sento che le cose stanno andando meglio, che la gente è più serena perché si inizia a intravedere la fine di questo periodo”, ha dichiarato l’ex Velina di Striscia la Notizia ormai diventata imprenditrice di se stessa. Secondo Eli ora “siamo tutti più consci di quello che è successo, sappiamo come proteggerci e cosa fare per non metterci a rischio”.

Come detto Elisabetta Canalis ha trascorso il suo isolamento tra allenamenti per mantenere sempre una forma invidiabile, cucina e l’affetto della sua famiglia. Ma quello che gli è mancato è stato l’affetto dei suoi cari…

Eli vuole tornare in Italia dalla sua famiglia

Eli insomma ha trascorso un isolamento come quello di tante altre mamme famose, lontano da tutto e da tutti. Ma “appena potrò tornerò in Italia dalla mia famiglia e dai miei amici che mi mancano tanto…”.

Ma prima di rivederla in Italia passerà almeno ancora qualche mese. Se la situazione in Europa sta pian piano migliorando, negli Stati Uniti i numeri del contagio non sono ancora sotto controllo.