Verissimo: anticipazioni 29 febbraio

Il salotto di Verissimo riapre per il consueto appuntamento settimanale. Chi sarà in studio con Silvia Toffanin oggi sabato 29 febbraio?



Silvia Toffanin riapre il suo studio di verissimo a tanti ospiti prestigiosi. La bella conduttrice, orfana del suo pubblico, in seguito al decreto per l’emergenza coronavirus, si “consola“ con tanti ospiti che hanno accettato il suo invito.





Nel consueto appuntamento del sabato pomeriggio di Canale cinque, la conduttrice, compagna di Piersilvio Berlusconi e mamma dei suoi due figli più piccoli, intervisterà alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo, che si racconteranno attraverso le sue domande. Naturalmente impossibile non parlare anche di Coronavirus, che ormai da una settimana sta tenendo banco ovunque: media e piazze di tutto il mondo.

A parlarne con Silvia alcune delle donne che ogni giorno su Mediaset, con i telegiornali o le loro trasmissioni di approfondimento, trattano l’argomento. Ecco dunque In studio: Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero.

Dal serio al faceto, si torna a parlare anche di Grande Fratello Vip: ospite è Clizia Incorvaia, squalificata dal gioco lunedì scorso per gradini accettabili da lei pronunciate contro Andrea Denver, suo (ex) coinquilini nella casa più spiata d’Italia, in un momento di rabbia. C’è spazio anche per Pago, che sarà in studio con la fidanzata Serena Enardu. Cosa uscita da questa intervista doppia? Come già abbiamo avuto modo di scrivere, serena ha recentemente dichiarato di essere pronta a sposare il fidanzato e ad avere con lui un figlio (lei ha già un bambino, avuto da una precedente relazione, Pago ne ha un altro avuto con Miriana Trevisan), ma Pago, in una intervista rilasciata al settimanale Chi di Alfonso signorini, conduttore anche del Grande Fratello Vip, ha frenato l’entusiasmo di serina, dicendo che prima ci sono tante cose da sistemare e che il matrimonio non è certo una sua priorità.

Ospiti di verissimo, anche Beppe Fiorello, fratello di Fiorello, indiscusso mattatore dello scorso festival di Sanremo condotto da Amadeus, l’esuberante Iva Zanicchi e i cantanti Elodie e Junior Cally.