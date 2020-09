Verissimo anticipazioni oggi: Antonella Elia, Renato Zero e tanti altri

Quali personaggi famosi vedremo da Silvia Toffanin nella nuova puntata di “Verissimo” su Canale 5, sabato alle 16? In studio interverranno Renato Zero, Giuliana De Sio, duramente colpita dal Covid 19 nei mesi scorsi, Antonella Elia, opinionista del “GF Vip”, Alena Seredova, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.





Sabato 26 settembre, alle ore 16.00, andrà in onda una nuova puntata di “Verissimo” su Canale 5.

Il rotocalco televisivo dove ogni settimana ospiti dal mondo dello spettacolo si raccontano è condotto da Silvia Toffanin. Sono presenti anche spazi dedicati alle anteprime esclusive.

Verissimo 26 settembre 2020: Renato Zero e Giuliana De Sio tra gli ospiti

In esclusiva, Silvia Toffanin accoglierà in studio un vero mito della musica italiana. Renato Zero, per i suoi 70 anni il 30 settembre, ha deciso di regalare ai suoi fan “Zerosettanta”, una grande opera divisa in tre album di inediti e che Canale 5 celebrerà con uno speciale in prima serata, in onda martedì 29 settembre. Come dice lo stesso artista: “Zero si nasce”.

Leggi anche: Verissimo anticipazioni, Renato Zero fa 70 anni: “In fondo volevo solo esistere”

Gli spettatori di “Verissimo” ascolteranno il drammatico racconto di Giuliana De Sio, colpita nei mesi scorsi da una forma acuta di Covid-19.

Costretta a metà marzo a interrompere la sua tournée, l’attrice è stata ricoverata e curata allo Spallanzani di Roma. I sintomi erano insorti intorno alla metà di febbraio, con febbre a 37,5 che per quattro giorni non le ha però impedito di affrontare la sua quotidianità. Finché, in seguito a un consulto col suo medico, è arrivato il verdetto: infezione da Covid-19. Sono seguiti quarantena e isolamento.

Verissimo, puntata del 26 settembre 2020: Antonella Elia e gli altri ospiti

E ancora, sarà ospite del talk show Antonella Elia, opinionista con Pupo di “Grande Fratello Vip”.

Inoltre, in studio entrerà Alena Seredova, diventata mamma per la terza volta della piccola Vivienne Charlotte.

Infine, per la loro prima intervista insieme in tv, saranno a “Verissimo” Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, coppia innamoratissima nata nella scorsa edizione di “GF Vip”.

“Verissimo” va in onda il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.45 circa su Canale 5, dopo “Daydreamer” e prima di “Ricaduta libera”.