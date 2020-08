Vladimir Luxuria: rivelazione shock e un politico trema

Vladimir Luxuria di recente è stata intervista dal settimanale Novella 2000. Uno dei volti più noti del nostro paese, Vladimir, racconta di aver ricevuto avance da un politico sposato e con figli.





Vladimir Luxuria è un personaggio a tutto tondo. Attivista LGBT, politica attrice, opinionista TV, cantante e concorrente di reality. Vladi è sicuramente uno dei volti più noti e influenti del nostro paese.

Di recente ha deciso di sottoporsi ad un’intervista, dove ha fatto alcune rivelazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Vladimir è sicuramente una persona molto schietta e allo stesso tempo empatica, sarà proprio per questo che è molto amata. Ormai è da tempo che Luxuria è lontana dalle aule di Montecitorio, ma la dichiarazione che ha sorpreso tutti è avvenuta proprio in una di quelle aule.

Pare che Vladimir abbia ricevuto delle avance, da un uomo sposato e con figli. Scopriamo insieme le sue parole in merito.

Vladimir Luxuria racconta le avance ricevute

Vladimir ha raccontato al settimanale Novella 200 un episodio molto interessante, che risale a quando era ancora una parlamentare. Ecco le sue parole:

“Quando ero parlamentare, un politico sposato con figli mi chiamava continuamente all’ interfono, lamentando che non lo avessi salutato né degnato di uno sguardo entrando in aula. Ma non c’era nulla tra di noi, quando ha cominciato a insistere, esagerando, ho recitato la mia formula magica, dicendogli che se avesse continuato, avrei convocato i giornalisti. Non ha più chiamato”.

Ha poi continuato, spiegando che ha molti pretendenti e che, molto spesso aspetta che siano loro a fare la prima mossa, ma altre volte non si fa sfuggire certe occasioni.