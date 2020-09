Wanda Nara incredibile: si fa fotografare il lato B dal figlio

Uno scatto super sexy, pubblicata dal tabloid inglese The Sun, ha scatenato la polemica social e Wanda Nara è finita al centro della polemica. Tutta colpa di una foto scattata da uno dei suoi figli…





Vacanze finite con polemica per Wanda Nara. La signora Icardi è stata parazzata dal tabloid The Sun in pose sexy con un bikini nero che lasciava poco spazio all’immaginazione. Ma lo scatto che fa discutere e che ha scatenato la rivolta social nei suoi confornti sarebbe uno scatto del suo ‘lato B’ fatta da uno dei suoi figli avuti con Maxi Lopez.

La moglie di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-German non è nuova a provocazioni, scatti da bollino rosso ma ora è diverso. Il mondo social come al solito si è diviso. Tra chi l’ha attaccata duramente per aver usato suo figlio per uno foto al limite della decenza e chi invece la difende, non ci trova nulla di scandaloso…

La signora Icardi ama le provocazioni. Ama farsi notare. Lo ha fatto ai tempi di Tiki Taka poi al Grande Fratello Vip con decoltè strepitosi, da urlo. La modella argentina e agente di suo marito ha continuato l’ha fatto ai tempi dell’Inter e continua a farlo anche ora a Parigi per la felicità dei suoi 7 milioni di follower su Instagram. Foto e scatti che ricevono like, commenti ma anche nuove critiche e non solo dal suo ex marito Maxi Lopez.

La sexy showgirl questa volta però ha esagerato, per qualcuno ha superato i limiti utilizzando suo figlio. Mentre si trovava in barca a largo delle Baleari con la famiglia i paparazzi hanno immortalato Wanda Nara mentre si fa fotografare il formoso lato b da uno dei suoi tre figli mentre Mauro Icardi si diverte in mare con la moto d’acqua. Le foto risalgono a qualche settimana fa ancor prima che il calciatore del Psg scoprisse di essere positivo al Covid-19.

Il figlio fotografo ha scatenato insomma le ire del mondo del web. Sui social c’è chi la attacca duramente (“Si fa fotografare il c… dal figlio”), ma c’è anche chi la difende: “Per lui è solo una foto alla mamma in costume, la malizia la aggiungiamo noi”.

Ma i commenti per Wanda Nara, anche ironici, non si risparmiano: “L’unica cosa che mi fa davvero gridare allo scandalo è scoprire che pure il figlio di Wanda Nara faccia foto migliori di qualunque mio partner”. Poi ancora: “Wanda Nara che si fa fotografare il c… dal figlio mi fa più senso dell’ingresso nel panorama culturale, sociale ed economico della signora di Mondello”, “Non capite quello fa parte dei compiti per le vacanze”, “Un bimbo di 10 anni che fotografa il sedere della mamma non è il miglior esempio di smart working”.