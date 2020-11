X Factor: chi è Marco Mengoni? Età, vita privata e amore

Marco Mengoni è uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. In pochi, però, sanno che il suo successo è iniziato nel 2009, dopo la vittoria della terza edizione di X Factor. Vediamo insieme il suo percorso.





Era il lontano 2009 quando sul palco di X Factor, ancora su Rai 2, si presentò il giovane Marco Mengoni. Da subito riuscì a conquistare il pubblico e, al contrario di molti suoi colleghi che sono spariti, canzone dopo canzone ha scalato le classifiche italiane, diventando quello che è oggi.

Vediamo insieme la sua storia.

Marco Mengoni: da X Factor alla conquista del mondo

Marco Mengoni è nato il 25 dicembre 1988 in provincia di Viterbo. La mamma Nadia e il padre Maurizio hanno sempre lavorato sodo per garantire un buon futuro al figlio e questo li ha portati ad essere un pò “assenti” in quanto spesso al lavoro.

La sua, quindi, è stata un’infanzia un pò solitaria in cui spesso, però, ha potuto contare sulla compagnia delle sue tre cugine. Marco da piccolo era molto grasso perché tendeva a sfogare i suoi dispiaceri nel cibo.

Dopo essere arrivato a pesare 95 kili, però, ha deciso di mettersi a dieta ed oggi, grazie anche alla sua passione vari sport, ha una forma fisica invidiabile che lo rende uno degli uomini più belli al mondo.

La sua passione per la musica comincia molto presto e, infatti, a 14 anni comincia a frequentare una scuola di canto. La svolta, però, arriva 2009 quando vince X Factor con l’inedito “Dove si vola”. Così l’anno successivo arriva di diritto tra i big del Festival di Sanremo con “Credimi ancora“, estratto da disco “Re Matto”.

Dopo vari dischi di platino e altri premi vinti nel 2013 torna a Sanremo con Bellissimo e L’Essenziale, vincendo il festival ed arrivando all’Eurovision Song Contest, dove si classifica settimo.

Ancora oggi Marco continua ad emozionare il suo pubblico. Tra le sue canzoni più belle e famose troviamo “Guerriero”, “Ti ho voluto bene veramente“, “Essere umani“. Molti dei suoi brani sono stati addirittura tradotti in spagnolo, a simboleggiare il successo di Marco anche in Spagna ed America Latina.