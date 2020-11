X Factor: chi è Mika? Carriera, amore e curiosità

Scopriamo insieme alcune curiosità sulla particolare vita di Mika, cantante amatissimo in tutto il mondo e quest’anno di nuovo giudice di X Factor Italia!





Bello, simpatico e con una grande carriera alle spalle. Mika ha conquistato tutti sin dalle sue prime apparizioni tra i banchi della giuria di X Factor, nel 2013, quando il suo italiano era ancora un pò incerto ma il suo cuore già enorme.

Questa, per lui, è la quarta edizione in cui si ritrova a X Factor a giudicare e a consigliare tre giovani aspiranti musicisti ma la sua storia comincia da molto lontano. Scopriamola insieme!

Mika: vita privata ed esordi

Michael Holbrook Penniman Jr., vero nome dell’artista, nasce nel 1983 a Beirut. Mika, infatti, si considera britannico, ma è d’origine libanese.

Lui è il terzo di 5 fratelli e da bambino era in sovrappeso e molto ribelle ma è riuscito a trovare la sua strada grazie alla musica, di fronte alla quale suo padre e sua madre lo hanno sempre supportato. Fu proprio la madre a farlo avvicinare a quel mondo quando fu cacciato dalla scuola a causa dei suoi problemi con la dislessia.

Sempre la madre, poi, è stata l’artefice della nascita del suo nome d’arte: Mika. Lo chiamava così sin da piccolo e lui, che non si è mai riconosciuto nel suo nome vero, lo stesso del padre, lo ha adottato di buon grado.

Il suo successo è arrivato grazie a MySpace! Proprio grazie al web, infatti, il cantante si è fatto notare da un discografico, ottenendo un contratto e la pubblicazione del suo primo singolo!

Si trattava di “Grace Kelly“, che conquistò il primo posto nella hit parade di tantissimi paesi e lo portò alla pubblicazione di “Life in Cartoon Motion”, album di debutto che vendette più di 7 milioni di dischi.

Mika: l’Italia e X Factor

Mika è stato il primo giudice internazionale di un talent show italiano. La sua carriera ad X Factor, infatti, è cominciata nel 2013 e subito il pubblico lo ha accolto positivamente. Il cantante, poi, si è più volte detto innamorato dell’Italia, dove ha addirittura comprato una casa (in Toscana) insieme a sua sorella.

Nel 2017 e nel 2020 è stato addirittura ospite d’onore al Festival di Sanremo!

Mika: fidanzato e omosessualità

Mika ha fatto coming out nel 2012 e ormai vive serenamente la sua omosessualità, tanto da essere una vera e propria icona LGBT. Sua madre, invece, ci ha messo un pò ad accettare la cosa. Lei è la sua manager e stilista ma, come Mika stesso ha raccontato, avrebbe preferito un figlio più “tradizionale”.

Dal 2007 il cantante è legato sentimentalmente a Andreas Dermanis, regista e cameraman, con cui convive a Londra. Di lui, però, si sa poco perché ama la privacy e per questo Mika lo rispetta, non esponendolo mai. Un giorno la coppia sogna di avere dei figli. Solo quando Mika, però, non sarà così impegnato con i suoi tour.