X Factor: chi è Sofia Tornambene? Via privata e carriera

Sofia Tornambene è stata la vincitrice della scorsa edizione di X Factor. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla giovane 17enne marchigiana che ha conquistato il talent di Sky!





Con lo pseudonimo di Kimono, che unisce le sue due passioni (quella per la musica e quella per il karate), è stata Sofia Tornambene la vincitrice della tredicesima edizione di X Factor. Sapientemente guidata da Sfera Ebbasta, infatti, la giovanissima cantante ha vinto il talent di Sky con il suo inedito “A domani per sempre“.

Consociamola meglio!

Sofia Tornambene: figlia d’arte ad X Factor

Sofia Tornambene è nata a Civitanova Marche il 12 settembre 2003. La passione per la musica è nata sin da piccola: Sofia, infatti, è la figlia del famoso musicista jazz, Giovanni Tornambene e, proprio per questo, è sempre stata circondata da canzoni e strumenti musicali.

Leggi anche: X Factor: chi è Anastasio? Vita privata, carriera, fidanzata

Proprio nel gruppo musicale del padre la ragazza ha fatto le prime esperienze, interpretando un brano di Nicola Arigliano. Sin da giovanissima, così, ha cominciato a prendere lezioni di canto e di chitarra e pianoforte.

Sofia studia all’istituto Grafico “Virgilio Bonifazi” e, oltre alla musica, ha una grande passione per il karate, da cui deriva il nome d’arte “Kimono”.

Prima di arrivare ad X Factor la ragazza ha partecipato a Sanremo Young. Tra un duetto con con Shade e una performance di “I giardini di Marzo” di Lucio Battisti ha lasciato tutti senza parole.

Nel 2019, a soli 16 anni, Sofia si presenta alle audizioni di X Factor con il suo inedito, scritto quando aveva 14 anni, che le farà guadagnare i complimenti di Mara Maionchi. Riuscirà poi a “sconfiggere” Booda, Davide Rossi e i Sierra aggiudicandosi il primo posto del talent di X Factor.

E il suo percorso continua a promettere grandi successi!