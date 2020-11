X Factor, Daniela Collu: chi è?

Nelle ultime due puntata di X Factor a sostituire Alessandro Cattelan, positivo al Covid, è stata Daniela Collu. Scopriamo insieme qualcosa in più sulla simpaticissima “supplente”!





Daniela Collu è conosciuta anche come “Stazzitta”. E’ questo, infatti, lo pseudonimo che usa sui suoi social e che dà il nome al suo blog, grazie al quale si è fatta conoscere ed ha raggiunto la popolarità di cui oggi gode.

38 anni, romanissima, Daniela infatti ha cominciato così la sua carriera e proprio sul suo blog si è cominciata ad interessare alla comunicazione e ai social quando, dopo essersi laureata in storia dell’arte ha cominciato a lavorare nei musei. In quegli anni, poi, quel mondo in Italia non era ancora così conosciuto.

Ma come è arrivata sul palco di X Factor? Scopriamolo insieme!

Daniela Collu: dal blog ad X Factor

Dopo anni di lavoro sul web nel 2013 è arrivato il suo esordio televisivo grazie alla partecipazione come opinionista al programma Aggratis!, condotto da Fabio Canino e Chiara Francini su Rai 2.

Tra il 2014 e il 2015, poi, ha anche lavorato come autrice per vari programmi, tra cui il Grande Fratello. Negli ultimi anni, poi, è approdata nella famiglia di X Factor.

Prima con Extrafactor, insieme a Mara Maionchi e Elio, format nato per commentare le vicende di X Factor tramite le impressioni e le opinioni del mondo dei social. Poi con Strafactor, l’antitalent che oggi è stato sostituito “Hot Factor”.

A causa del contagio per Covid di Cattelan, però, quest’anno Daniela è arrivata alla conduzione del programma vero e proprio. Da un paio di puntate, infatti, è salita sul palco per condurre X Factor.

In attesa che il “padrone di casa” torni, perciò, lei rimarrà alla conduzione.

Che ne dite? Vi piace?