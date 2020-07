Arisa: post “scandaloso” su Instagram

La cantante nata in Liguria, cresciuta in Basilicata e trasferita a Milano, sui social ha scritto quello che tutti uomini e anche donne fanno nel loro privato ma che si vergognano a dire in pubblico. E un motivo ci sarà. A corredo di una foto che la vede in un campo di girasoli, ha scritto: “Rutto, scoreggio e amo il sole”. Insomma, cosa aggiungere… Arisa mostra il suo lato di ‘ragazza normale’

Qualche critica ma la cantante Arisa ha conquistato anche moltissimi like e un commento su tutti: “Sei una di noi”. Una verità che è stata molto amata dai sui follower, che hanno visto in lei un artista, vicina alla gente comune, mostrando il suo lato da “ragazza normale”.

Arisa anche in questo suo nuovo post si mostra completamente senza trucco, dando una nuova immagine di sé. Un’immagine di una ragazza libera e un pò ‘pazzerella’. Un altro lato del suo carattere che piace tantissimo ai suoi fan.

Fan impazziti per le ‘curve’ di Arisa

Arisa qualche giorno fa si era mostrata in costume, senza trucco, mettendo in mostra le proprie curve, senza paura di essere criticata. Un segnale di forza contro chi invece continua a scrivere cattiverie, non solo a lei.

Uno scatto apprezzato dal suo pubblico che gli scrive che “Botticelli ti avrebbe dipinta” ma anche “finalmente una donna con le curve“. Complimenti che si sprecano, per non far uso di effetti speciali. Un errore che tanti personaggi della musica ma soprattutto dello spettacolo commettono, forse non accettando completamente il proprio corpo, anche i propri difetti.