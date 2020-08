Chiara Ferragni body shamer: “ Tet*te piccole: sei piatta”

La foto del décolleté di Chiara Ferragni fa il giro del web fra i tanti ammiratori c’è chi ironizza e dice che è “mini”, quasi piatta. Ma lei non ci sta e risponde per le rime

In vacanza con Fedez e il piccolo Leone, Chiara Ferragni in Sardegna posta foto che ritraggono lei e la sua famigliola durante le varie ore della giornata e uno degli ultimi scatti mostra una Chiara no scatto intrigante a mezzo busto con un elegante vestitino nero super scollato

I Ferragnez in Sardegna deliziano i fan con foto e video

Continuano le vacanze dei Ferragnez in Sardegna tra post, foto e video che ritraggono Chiara, Fedez e Leone insieme ad un gruppo di amici divertirsi e rilassarsi. Dopo aver girato alcune location culturali a Roma e Firenze e aver fatto un blitz nel Salento ecco che i Ferragnez sono andati in Sardegna per trascorrere qualche giorno rilassanti in vacanza. Naturalmente tenendo i follower sempre aggiornati.

E uno degli ultimi scatti pubblicati da Chiara su Instagram ha avuto una valanga di like, oltre 450mila, e commenti positivi, ma non tutti la pensano così

Chiara Ferragni e décolleté (mini) che fa il giro del web

Nell’immagine che ha scatenato una vera e propria discussione e ha fatto alzare gli scudi in difesa della bella influencer, Chiara Ferragni si trova di fronte alla piscina della sua casa vacanze. La moglie di Fedez indossa un vestitino nero a stelline con una scollatura vertiginosa senza reggiseno. Immediati i commenti dei fan: «Sei bellissima, stupenda». Ma c’è un hater all’attacco che scrive: «Senza minne, sei piatta». A stretto giro, però, arriva la risposta dell’influencer che spiazza tutti:

«Adoro che nella tua bio scrivi ‘non esistono problemi, solo soluzioni e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?».

La replica di Chiara fa scatenare i follower

La replica Chiara Ferragni crea una valanga di like. E una follower scrive: «Sei di esempio per tutte le ragazze senza seno. Anche se hai molti soldi, non ti sei rifatta. Sei una grande, ti ammiro!». Anche in questo caso l’influencer risponde: «Small boobs team <3». I fan sono con lei e contro il commento negativo: