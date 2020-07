Chiara Ferragni e Fedez scatenati a ballare la “pizzica”

I Ferragnez durante la loro permanenza in Salento oltre agli impegni ufficiali si sono dedicati alle usanze e usi del popolo salentino: ed eccoli impegnati a ballare la pizzica ed anche a impastare la focaccia tipica





Dopo la sfilata di Dior e la registrazione del concerto di Fedez ecco che Chiara e Fedez sono andati alla scoperta delle tradizioni del luogo: hanno ascoltato la storia della pizzica e poi si sono scatenati nella danza.

I Ferragnez conquistano il Salento

Chiara e Fedez hanno prolungato la loro presenza nel Salento prima di andare in vacanza in Sardegna: hanno assistito alla sfilata di Dior per la presentazione della nuova collezione Cruise 2021, firmata dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri che si è svolta il 22 luglio in piazza Duomo a Lecce. Ma poi si sono dedicati alla scoperta delle tradizioni ed usi del salentino: hanno raggiunto Gagliano del Capo, comune di poco più di 5mila abitanti poco distante da Santa Maria di Leuca, all’estremità sud dell’Italia, cimentandosi nella famosa e tradizionale danza, la pizzica, ed anche nell’impastare la classica focaccia. Ci saranno riusciti?

Chiara Ferragni e Fedez “tarantati” dalla pizzica

I Ferragnez hanno soggiornato nella dimora extralusso Palazzo Daniele e ad accoglierli c’erano dei ballerini di pizzica. Hanno ascoltato con interesse il racconto di una tradizione millenaria, quella delle tarantate morse dal ragno nei campi di grano e perciò credute possedute, obbligati, quindi, a dover espellere il veleno ballando in modo forsennato e poi Chiara e il marito Fedez si sono cimentati nella danza.

Chiara timida muove i piedi, Fedez emula il corteggiamento

Nelle stories pubblicate su Instagram si vedono Chiara e Fedez impegnati nella pizzica: la Ferragni segue i consigli della ballerina e muove timidamente i piedi mentre Fedez si contrappone alle tarantate, imitando gli antichi rituali di corteggiamento che a loro volta rientrano nel repertorio tradizionale salentino.

Prova impasto focaccia: vince Chiara su Fedez

Dopo la danza i Ferragnez sono andati in cucina: la coppia si è sfidata a colpi di focaccia. Un po’ “imbranati” nell’impastare il tipico impasto pugliese. Ma la sfida ha visto Chiara vincere su Fedez. Come stiamo andando? Hanno domandato i Ferragnez alle donne che stavano loro insegnando a impastare: “Bravissima”, dicono a Ferragni le cuoche. “E io, signora?”, dice Fedez. “Tu meno”, è la divertente risposta