Chiara Ferragni lancia il nuovo singolo con  Baby K

Baby K e Chiara Ferragni lanciano il nuovo tormentone dell’estate dal titolo: “Non mi basta più”. Due “prime donne” che si mettono insieme: una rapper da primato e una influencer tra le più potenti…





Una coppia inedita, che non ti aspetti: l’influencer che debutta nel mondo musicale con una rapper, che non è Fedez… e giovedì 25 giugno il debutto del brano, scritto dalla stessa Claudia Nahum, in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Una coppia di bionde che non ti aspetti: Baby K e Chiara Ferragni

Baby K torna con un nuovo brano e stavolta lo canterà in coppia. Due “big”, due star ognuna nel suo “mondo”. Baby K soprannominata la rapper dei record lancia nel mondo della musica l‘influencer Chiara Ferragni, una delle imprenditrici digitali più potenti. E proprio lei, la bellissima moglie di Fedez, l’imprenditrice digitale più famosa, la special guest del nuovo singolo “Non mi piace più”. E Claudia avverte i suoi fan e quelli della Ferragni:

“Sono felicissima di ospitare Chiara, preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente”

Il brano in radio e su tutte le piattaforme digitali

Una sorpresa da parte di Claudia Nahum che non poteva mancare: Baby K non poteva deludere i suoi fan e quindi, non proporre un nuovo tormentone. Il brano Non mi piace più, che lei stessa ha scritto, esce giovedì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è stato anticipato dal jingle presentato nella campagna di un noto marchio di prodotti per capelli in collaborazione con la Ferragni.

Chiara Ferragni: “Anche in un’estate così possiamo sentirci bene con noi stessi”

Per la carriera di Chiara Ferragni l’arrivo nel mondo della discografia potrebbe essere un momento storico. L’influencer e imprenditrice non ha mai fatto incursioni nel mondo dell’intrattenimento extra-social: ha costruito, infatti, il proprio successo nell’ambito di Instagram. Tra l’altro nemmeno con il marito Fedez era finora arrivata alcuna collaborazione musicale diretta. Chissà se poi, dopo questa nuova esperienza, ne seguiranno altre? Di certo quello che tocca la Ferragni diventa “oro“, quindi il successo del brano è assicurato.