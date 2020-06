Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri: arriva il tormentone

Elettra Lamborghini si sa, è sempre sul pezzo! Da anni, ormai, lanciata nel mondo della musica anche per quest’estate ci regalerà un nuovo singolo…





Ad annunciarlo è la stessa ereditiera sui suoi profili social scrivendo: “Oh hiiii biccisss! Era tutto vero ve l ‘avevo promesso. Il 29 giugno arriva il mio nuovo singolo La Isla insieme a…”

Un duetto con Giusy Ferreri

Il brano si chiamerà “La Isla” e uscirà solo a fine mese. Ma noi che conosciamo Elettra sappiamo che non ci deluderà nemmeno stavolta. Il singolo sarà un duetto insieme alla mitica Giusy Ferreri e tutti sono molto curiosi di scoprire come si mixeranno le voci delle due cantanti.

Per presentare il futuro brano Elettra e Giusy hanno scelto di pubblicare un video. Pochi secondi di filmato che vedono le due annunciare emozionate l’uscita del singolo. Il video, che ha portato Elettra in tendenza su twitter, è stato chiacchieratissimo a causa dell’abbigliamento eclettico della ragazza.

Leggi anche: Elettra Lamborghini: “Occhio ai maniaci sul web”

Un completino sbrilluccicoso color verde smeraldo. Calzoncini inguinali e super push up. Questo è bastato a scatenare il web. Ma per Elettra questo è ancora niente. Ricordiamoci che, in fondo, stiamo parlando di una che ha decine di diamanti incastonati nel corpo!

Chi vincerà Lamborghini, Baby K o chi?

Le voci che giravano da un pò, quindi, sono state ufficialmente confermate per la gioia dei fan ma anche degli haters (e lei ne ha molti) che non vedono l’ora di prendersela con la ragazza! “La Isla”, però, ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone dell’estate 2020.

Intanto Giusy Ferreri è la regina indiscussa delle hit estive degli ultimi anni. Poi va considerato che la produzione artistica è stata affidata a Takagi & Ketra. Che dire, c’è solo da aspettare e vedere chi sarà, tra i potenziali brani, ad aggiudicarsi l’ambito premio di Tormentone dell’estate 2020.