Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza per Covid-19

Eliana Michelazzo risultata positiva al coronavirus, è finita in ospedale al Policlinico Umberto I di Roma in grave condizioni. Per lei, come per tante altre persone, c’è di mezzo un Ferragosto trascorso al Billionaire in Costa Smeralda…





Momenti di paura per Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati è stata portata d’urgenza in ospedale perché le le sue condizioni di salute di sono improvvisamente aggravate, dopo che qualche giorno fa era risultata positiva al Covid 19. Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa Adnkrons, la Michelazzo, che lo scorso anno è stata al centro del gossip per il famoso giallo di Mark Caltagirone, è stata ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma.

Nei giorni scorsi la donna aveva dichiarato di essersi sottoposta a un tampone, dopo essere rientrata dalla Sardegna e aver preso parte a una serata al Billionaire a Ferragosto, con alcuni amici. L’esclusiva discoteca di Flavio Britatore, dove molti membri dello staff sono risultati positivi, come lo stesso imprenditore cuneese.”Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza e il risultato è arrivato dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io. Sono molto spaventata“.

Eliana è stata male, davvero molto male…

Inizialmente non aveva febbre, “ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”, aveva detto. E invece, purtroppo, le sue condizioni si sono fatte più serie, tanto da richiedere un ricovero d’urgenza.

Su una storie di Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto sapere di essere stata davvero molto male. Male davvero arrivando a vomitare anche sangue…

Eliana è diventata famosa per Mark Caltagirone…

Eliana Michelazzo è diventa famosa lo scorso anno per essere stata coinvolta nella vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati, con l’inesistente imprenditore Mark Caltagirone. Coinvolta nella vicenda insieme a Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo era stata la prima a svelare che Caltagirone non esisteva in una puntata del programma televisivo Live non è la D’Urso.

Addirittura la Michelazzo aveva dichiarato di essere stata ingannata a sua volta, spiegando di aver intrecciato una relazione con un ragazzo che in realtà non era mai esistito, tale Simone Coppi. Una vicenza che ha spinto poi l’ex agente a cambiare vita e lavoro, impegnandosi nella scrittura di un libro e di un film, ispirati proprio alla storia vissuta da Pamela Prati.