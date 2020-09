Elisabetta Canalis: scatti sensuali e stretching estremo

La showgirl Elisabetta Canalis, rientrata a Los Angeles con la famiglia, non smette di stupire i fan con selfie piccanti e video sui suoi allenamenti “spericolati”, suscitando reazioni contrastanti…





Dopo la sua foto da teenager, ripescata dal baule dei ricordi della sua adolescenza a Sassari, Elisabetta Canalis ha fatto parlare di sé sui social per altri scatti e video “incandescenti”.

La bella Eli è rientrata da qualche giorno a Los Angeles col marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva dopo una lunga vacanza nella sua terra, in Sardegna.

Elisabetta Canalis bellissima in intimo sexy

La showgirl continua a riscuotere molto successo anche sui social per la sua bellezza acqua e sapone e sportiva. La Canalis risulta intrigante e sensuale sia che indossi T-shir e shorts, come spesso è avvistata per le strade della California, sia che si mostri in mise più sexy.

Di recente ha fatto scalpore un suo selfie hot. La showgirl si è rivolta ai suoi fan in un mix di italiano e inglese: “I love hats! (Mi piacciono i cappelli). Quale preferite?”, ha chiesto ai suoi follower. Ma, al di là del sondaggio per il suo copricapo migliore, quello che si nota nella fotografia è l’intimo: micro-slip nero e body dello stesso colore che evidenzia il notevole décolleté.

Elisabetta Canalis: stretching estremo “alla Van Damme”

Elisabetta è una super sportiva e spesso condivide con i suoi fan scene tratte dai suoi allenamenti e dalle sue sfide. Di recente la showgirl ha pubblicato su Instagram anche un video in cui è stata ripresa in versione “stretching estremo” tra due auto in movimento.

Mentre le vetture lentamente si allontanano, ovviamente a velocità ridotta, lei scende in spaccata. “Mi allungo, la prossima volta il mio sedere finirà a terra”, ha commentato ironica l’ex velina di “Striscia”.

“Van Damme lo faceva su due sedie!”, ha scherzato Alessandro Cattelan, tra i primi a intervenire sul fimato. Tra gli vari vip che hanno espresso apprezzamenti, anche Alessia Marcuzzi, con diversi emoticon di applausi.

Non sono mancate le critiche. Qualche follower l’ha biasimata: “E se i ragazzi decidessero di imitarti?”. “Un tantino pericoloso direi…”. “Un brutto esempio per chi ti segue”.