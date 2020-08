Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, estate di passione

Continua l’estate d’amore e di passione tra l’attore Giulio Berruti e la parlamentare Maria Elena Boschi. Questa volta il settimanale Chi li ha paparazzati in Sicilia, in barca, loro due al largo…





Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono una coppia e insieme hanno girato per tutta l’estate la nostra Italia in vacanza senza nascondersi. Non lo hanno fatto nemmeno nell’ultimo weekend al mare in barca dall’Argentario alle Eolie.

Dalle foto in esclusiva per Chi scattate a Stromboli, i due fidanzatini hanno deciso di dedicarsi ancora qualche giorno per loro, trascorrere una piccola luna di miele al mare. “Per ora mi godo qualche giorno di ferie”, aveva scritto Maria Elena qualche giorno fa proprio ad Alfonso Signorini.

Maria Elena e Giulio sono innamoratissimi

Ancora una vacanza d’amore, piena di passione in mezzo al mare, sotto il sole. Per entrambi è un momento di grande complicità, di felicità. Si sono trovati all’improvviso, hanno riscoperto il significato della parola amore. E ora continuano a vivere questo meraviglioso momento insieme come due quindicenni. Chi li conosce bene non ha dubbi: Maria Elena e Giulio sono innamoratissimi…

Leggi anche: Maria Elena Boschi: Giulio Berruti innamorato perso di lei

Una bella favola tra l’affascinante attore romano, che in televisione ha aperto il suo cuore dichiarando apertamente di essere innamorato di Maria Elena. Sentimento dimostrato in più di un’occasione anche dalla deputata renziana, ex ministro ed ex sottosegretario del Governo Gentiloni, che preto potrebbe avere un nuovo incarico nel Governo. Una carica istituzionale che gli ha consigliato almeo inizialmente maggior prudenza nel vivere la loro relazione. Ma ora è cambiato tutto, ora vuole viverla intensamente, alla luce del giorno.

Ora che l’estate è finita andranno a vivere insieme?

Una coppia di fatto ma non ancora apertamente dichiarata. Giulio e Maria Elena infatti non hanno ancora ufficializzato la loro storia. Niente di grave, ci mancherebbe. Perchè quello che conta è che tra loro due tutto funzioni alla perfezione.

Giulio Berruti presto tornerà sul set, mentre Maria Elena Boschi dopo questa lunga estate è pronta a ributtarsi nella politica per il bene del nostro Paese. Ma la domanda che tutti si fanno: ora che l’estate è finita andranno a vivere insieme a Roma?