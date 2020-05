Ignazio Moser: vino e Instagram, in arrivo il suo nuovo programma

Ignazio Moser, approda su Instagram lanciando un nuovo format dal titolo: “Un calice con Ignazio”: la sua fidanzata Cecilia fa la comparsa





Il figlio dell’ex campione ciclistico Francesco Moser, sta cercando di dare un’immagine di sé più seria: abbandonata la sfera del gossip ora tenta di conquistare fan con un nuovo programma su Instagram che parla di vino.

Ignazio e Cecilia in Trentino fra le vigne

L’ex concorrente del GF Vip, nonché figlio del celebre ex campione di ciclismo Francesco, ha scelto di trascorrere, insieme alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez questa quarantena legata all’emergenza coronavirus nella tenuta famiglia, in Trentino: una tenuta accanto ai vigneti da cui viene prodotto il vino delle loro cantine.

Basta gossip, ecco “Un calice con Ignazio”

Lo staff dell’ex gieffino illustra così il suo nuovo progetto su Instragram: “Un format dinamico e ricco di curiosità che vedrà protagonista Ignazio. Si partirà dalla sua conoscenza del vino per passare all’intervista dell’ospite”. In totale saranno cinque le puntate e non mancheranno come ospiti i volti dell’eccellenza italiana: moda, spettacolo, sport e musica.

Ignazio con la zappa in vigna

Lo annuncia proprio lui su Instagram, condividendo la giornata con i suoi fan all’interno del nuovo format che ha lanciato in questi giorni

“Eccoci qui, finita un’alta giornata di lavoro in vigna, oggi mi è toccata la zappa Finalmente è arrivato il momento di annunciarvi di questo nuovo format nel quale andremo a fare ‘Un calice con Ignazio’. A breve, speriamo, riandremo a fare gli aperitivi tutti insieme nei bar, per il momento ci dovremo accontentare di fare un aperitivo via telematica e lo faremo in diretta con tanti amici, personaggi di varia estrazione: del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, del mondo della musica. Andrò a farvi conoscere personaggi di diversi mondi abbinandoli sempre a un vino della loro zona”.

Ignazio Moser, nel programma assente la sua Cecilia?

Per ora la fidanzata Cecilia è apparsa per annunciare il nuovo format accanto a Ignazio, ma nel programma non dovrebbe esserci. Ed anche se i due si sono fatti vedere insieme, i fan si sono subito allarmati. Le rassicurazioni però arrivano dalle affermazioni che la stessa sorella di Belen ha rilasciato proprio in questi giorni in cui annunciava che sarebbe diventata la futura signora Moser... staremo a vedere