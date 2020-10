Luciano Ligabue si racconta “È andata così. Trent’anni come si deve”

Come sono stati questi trent’anni di carriera di Luciano Ligabue? Il rocker ha deciso di raccontarsi a in un libro per raccontare la sua carriera fino a oggi





Ligabue apre il libro della sua vita per mostraci le pagine di questi “trent’anni come si deve”. “È andata così. Trent’anni come si deve” è il titolo della fatica letteraria di Luciano Ligabue. Edita da Mondatori (360 pagine, 28 euro), si tratta di una autobiografia artistica, quella del rocker, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, in libreria e negli store digitali dal 6 ottobre 2020.

I fan del Liga sono in visibilio: al suo interno c’è tutto il mondo di Luciano, fatto di dischi, canzoni, tour, film, libri, eventi (22 album, 6 libri, 3 film, oltre 800 concerti tra teatri, club, palasport, stadi e grandi spazi all’aperto) e tanto altro ancora, che raccontano questi meravigliosi primi trent’anni della sua carriera, costellata di successi a non finire.

Leggi anche: Un Posto al Sole, Sofia Piccirillo l’intervista: “Io e Bianca, così diverse ma così simili”

Il Liga non ne ha sbagliata una. Sicuramente nemmeno questa volta. Tutti vogliono conoscere gli aneddoti di questa sfavillante carriera musicale, i retroscena, gli elementi inediti. Luciano Ligabue apre il libro e si racconta. Ci propone il suo “diario di vita”, quello vero, scevro da dicerie, leggende metropolitane. Qui c’è solo la verità, tutta la verità. Parola del Liga.

Il diario di vita di Ligabue

C’è il bello ma c’è anche il brutto, fatto di isolamento, paura, Coronavirus. Ma dalle ceneri si rinasce, come la fenice. E da quelle ceneri è nato questo volume, in cui Luciano dice a Massimo Cotto: “È andata così”.

Potrebbe interessarti: Anticipazioni Sanremo 8 febbraio: scaletta duetti e Ligabue

Il racconto che Ligabue fa a Cotto è accompagnato da un ricco apparato fotografico: ben 360 foto che immortalano i momenti più belli e significativi di questi trent’anni. Nell’appendice del libro, invece, c’è tutta la sua discografia con tutte le copertine dei singoli, degli album, dei cofanetti, dei VHS.

Ligabue torna nel 2021 in tour

Ligabue tornerà il prossimo 19 giugno 2021 con “30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO”, l’evento in data unica per celebrare 30 anni di una straordinaria carriera, che si terrà alla RCF ARENA di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco il Liga presenterà live il nuovo singolo “LA RAGAZZA DEI TUOI SOGNI”, ora in radio e in digitale.