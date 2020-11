Maria Elena Boschi cambia look per il suo Giulio?

Maria Elena Boschi cambia look. La parlamentare di Italia Viva, finita nella cronaca rosa quest’estate per la love story con l’attore Giulio Berruti mette in mostra un nuovo taglio di capelli. Cambio look, cambio vita? Chissà…





Maria Elena Boschi, la deputata e capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati ha deciso di darci un taglio. Cambiare decisamente look. Ma perché l’ha fatto? La sua bionda capigliatura, arricchita da morbide onde sulle spalle, non c’è più.

Il settimanale Gente mostra il nuovo taglio della Boschi. Frangetta netta e piena, taglio dritto sulle lunghezze, un biondo più caldo con qualche colpo di luce per dare movimento. Così Maria Elena sembra un’altra, ancora più giovane di prima. Chissà cosa ne penserà il suo Giulio Berruti?

Leggi anche: Maria Elena Boschi e Berruti: primo bacio in pubblico

Cambiamenti in vista nella vita di Maria Elena?

Non c’è dubbio che la relazione con l’attore ha inciso in questa scelta, in questo ennesimo cambiamento nella sua vita. La grande stilista francese Coco Chanel sosteneva che una donna taglia i capelli quando sta per cambiare vita. Che per la Boschi sia davvero così?

Ma la novità, nella vita di Maria Elena Boschi, arrivata alla fine della prima ondata della pandemia, si chiama Giulio Berruti, l’attore che conquistò il successo nel 2007 dando il volto al marchese Andrea Van Necker nella serie televisiva di Canale 5 La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa.

Giulio non si è nascosto: “Voglio tanti figli…”

L’attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ormai fanno coppia fissa da prima dell’estate, hanno deciso di non sfuggire più all’obiettivo dei paparazzi e mostrarsi per quello che sono: una coppia innamorata. La deputata sempre molto vicina a Matteo Renzi comunque continua a non raccontare niente della sua vita privata. Discorso diverso per Giulio che non ha nascosto che “finito il lockdown, io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e incontrati e piano piano è nato questo rapporto molto speciale“.

Potrebbe interessarti: Maria Elena Boschi e Giulio: baci bollenti a Cannes

E lasciandosi andare svela di desiderare una famiglia e dei figli: “Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”. Un taglio di capelli insomma che sa molto di novità in arrivo…