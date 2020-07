Pierfrancesco Favino nuovo membro dell’Academy per gli Oscar

L’Academy Awards 2020 preposta a votare i prossimi Oscar apre le porte Pietrfancesco Favino, che tiene alto il nome dell’Italia nel mondo.





Pierfrancesco Favino è uno dei nuovo membri dell’Academy Awards per il 2020. A lui, e agli altri suoi colleghi, spetterà il compito di votare per i prossimi premi Oscar. Il popolare attore porta alto il nome del cinema italiano nel mondo.

Nella sua carriera l’ex conduttore del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni e a Michelle Hunziker ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti: vincitore di tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento (l’ultimo per il film Hammamet di Gianni Amelio, in cui interpreta Bettino Craxi), un Premio speciale della giuria del Globo d’oro per L’industriale, Romanzo di una strage, Posti in piedi in paradiso e ACAB – All Cops Are Bastards.

Ha poi ricevuto due Ciak d’oro come Miglior attore non protagonista per Le chiavi di casa e Miglior attore non protagonista per Romanzo di una strage, tre Golden Graal, il prestigioso Premio Volonté, che si è aggiudicato lo scorso giugno, porta alto il nome del cinema italiano nel mondo e svariati altri riconoscimenti da appendere orgogliosamente al proprio palmares.

Favino, nel ricevere la “chiamata” si è detto orgoglioso attraverso un post sul proprio profilo Instagram, dove ha postato il documento “dell’investitura” e ha realizzato anche una Story: “Orgoglioso di fare parte di questo gruppo di grandi professioniste e professionisti del cinema italiano”, ha scritto sui social network.

Favino e gli altri italiani dell’Academy

Pierfrancesco Favino non è l’unico italiano dell’Academy Awards degli Oscar chiamati ad assegnare gli Oscar 2021 che si terranno il 25 aprile del prossimo anno (inizialmente era stata fissata per il 28 febbraio 2021. Tra i rappresentanti della nostra bella e talentosa Italia ci sono le registe Francesca Archibugi, Cristina Comencini e Maria Sole Tognazzi, la produttrice Elda Ferri, i compositori Andrea Guerra e Lele Marchitelli, la scenografa Paola Comencini, i costumisti Massimo Cantini Parrini e Nicoletta Ercole, i montatori Francesca Calvelli e Roberto Perpignani, il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera e il direttore della Berlinale Carlo Chatrian.

Le nuove star internazionali

Tra i nuovi nomi internazionali più celebri ci sono le attrici Zendaya Coleman, Eva Longoria, Olivia Wilde, Natasha Lyonne e Yalitza Aparicio (la protagonista di Roma di Alfonso Cuarón), il regista e produttore Ryan Murphy, l’autore del recente I miserabili Ladj Ly e il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux.

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 è stata ufficialmente posticipata dal 28 febbraio a domenica 25 aprile, a causa dell’emergenza sanitaria.