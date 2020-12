Stefano De Martino: la nuova fiamma beccata… con l’ex

Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le foto di Mariacarla Boscono, presunta nuova fiamma di Stefano De Martino. La top model, però, è apparsa con il suo ex fidanzato…





Qualche tempo fa il settimanale “Chi” aveva paparazzato Stefano De Martino in compagnai di Mariacarla Boscono, famosa supermodella italiana!

Come spiegava il magazine di Alfonso Signorini, poi, sembrava che i due fossero tornati a Milano, nella casa del ballerino, dopo un weekend d’amore trascorso in un resort in Trentino Alto Adige.

Da parte dei due diretti interessanti non c’erano state conferme né smentite ma, a giudicare da alcune recenti paparazzate, sembra che le cose non siano andate come tutti ci aspettavamo. La top model, infatti, è stata fotografata insieme al suo ex, Guido Senia.

Leggi anche: Stefano De Martino: chi è la nuova fidanzata?

Stefano De Martino: che succede con Mariacarla Boscono?

Anche stavolta niente da fare per Stefano De Martino che, archiviata la storia con Belen, non riesce a trovare un nuovo amore. Dopo i vari flirt attribuitigli questa estate, infatti, sembrava che il conduttore napoletano fosse pronto ad iniziare una storia con Maria Carlo Boscono.

La ragazza, però, è stata paparazzata da “Oggi” insieme a Guido Senia, il suo ex. I due, secondo il settimanale, avrebbero trascorso un weekend a Roma, facendo shopping e lunghe passeggiate in centro. Abbracci, mani intrecciate ed effusioni, poi, lasciano poco spazio ai dubbi.

Insomma, che la modella sia tornata con il suo imprenditore e abbia già chiuso con De Martino? Oppure tra i due non c’era davvero mai stato nulla di più di una amicizia?