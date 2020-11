Trump in pericolo: Meghan e Kamala Harris alleate

Secondo i media britannici Meghan Markle e Kamala Harris potrebbero unirsi in una collaborazione mediatica e politica in grado di far tremare gli ambienti istituzionali.





C’è sintonia tra Meghan Markle e Kamala Harris. E potrebbe nascere un’alleanza femminile con interessanti risvolti futuri anche in politica.

Meghan Markle contro Trump

Meghan, moglie del principe Harry, non ha mai nascosto la sua antipatia per Donald Trump, che accusava di misoginia già prima delle elezioni del 2016 (e prima del suo fidanzamento reale con il secondogenito di Diana e Carlo).

L’entrata della Harris alla Casa Bianca nel ruolo di vicepresidente, braccio destro del neo eletto presidente Joe Biden, sembra motivo di ulteriore soddisfazione per la duchessa di Sussex. A quanto pare le due donne non si conoscono ancora, ma non si sono fatte mancare un reciproco sostegno a distanza.

Anzi, stando a quanto affermano i media britannici, Meghan e Kamala potrebbero unirsi in un sodalizio capace di causare non pochi scossoni negli ambienti politici e a Palazzo a Londra. Una figura come quella della Harris, birazziale e californiana come la Markle, rientrerebbe a pieno titolo nel novero di amiche di Meghan del calibro di Michelle Obama, Hillary Clinton e Amal Clooney.

Il sostegno di Kamala a Meghan

In base al quotidiano “Telegraph” Meghan potrebbe intervistare prossimamente Kamala e collaborare con i democratici, il che andrebbe a urtare ancora di più Sua Maestà Elisabetta II. Molti la considerano già candidata in lizza per le presidenziali del 2024.

Dal canto suo, negli ultimi mesi, la Harris non ha fatto mancare il suo appoggio a Meghan, lodandola per il suo impegno su tematiche sociali importanti e condividendo via social gli interventi della Markle riguardo al movimento “Black Lives Matter“.

Nell’ottobre 2019, la senatrice aveva commentato le parole di ammissione della duchessa sulla propria infelicità a corte dicendo: “Mostrare emozione è segno di forza. Meghan, noi siamo con te”.