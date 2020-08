Vip nel terrore: Johnny Micalusi è positivo al Covid-19

Negli ultimi giorni moltissimi Vip e personaggi dello spettacolo hanno comunicato di essere positivi al Covid-19. Di recente inoltre si è diffuso il panico tra i Vip dopo aver scoperto che il ristoratore Johnny Micalusi è risultato positivo.





Johnny Micalusi è un noto ristoratore romano, conosciuto anche come il “Re del pesce”. Noto per essere uno dei ristoratori preferito dei Vip. Jonny quest’estate ha concesso i diritti del proprio brand al famoso ristorante Sottovento di Porto Cervo.

Una scelta molto fruttuosa per entrambe le parti, finchè non è stata data la triste notizia che Micalusi è positivo al Covid-19, e sopratutto che le sue condizioni sono decisamente gravi.

Questa notizia oltre a sconvolgere molti clienti affezionati, ha gettato nel terrore tutti i Vip che di recente sono entrati in contatto con il ristoratore!

Il terrore dei Vip

Dopo aver appreso la triste notizia, molti del mondo dello spettacolo sono stati letteralmente presi dal panico. Di recente sono moltissimi i Vip risultati positivi al ritorno dalla Sardegna; e inoltre la notizia della positività del ristoratore non fa ben sperare. Molti personaggi noti proprio di recente sono stati in compagnia di Micalusi e si sono fatti intrattenere da lui. Basta guardare i social per capire quanti Vip solo nell’ultimo periodo sono entrati in contatto con il ristoratore, o comunque si sono recati al Sottovento!

Inoltre si può notare dalle foto scattate che girano sul Web, che non vi era nessun tipo di precauzione, nessuna mascherina o distanza rispettata; e molti personaggi noti si abbracciano e baciano spensieratamente! Per citare solo alcuni degli ultimi ospiti del ristorante abbiamo: la bella Diletta Leotta, il cantante Ultimo, il calciatore Erik Lamela, Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna, e anche Miralem Pjanic

Festa al Sottovento

La paura viaggia velocemente e raggiunge Londra. Otto calciatori del Tottenham sono stati a cena al ristorante insieme ai due a Erik Lamela e Miralem Pjanic.

Adesso sono tutti preoccupati, e tutti si dovranno sottoporre a controlli, sperando che diano esito negativo!