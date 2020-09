Harry e Meghan nella bufera: la regina Elisabetta II infuriata

Sulla rete Abc Harry e Meghan hanno invitato gli elettori americani ad andare alle urne. Il “Daily Mail” ha riportato la nota di Buckingham Palace, sottile e tagliente: “Il duca non è membro attivo della famiglia reale”. I suoi commenti sono “a titolo personale”.





Harry e Meghan hanno violato l’ennesimo tabù e hanno messo in imbarazzo ancora una volta la regina e gli altri Windsor.

Buckingham su Harry: “Non è più un membro attivo della famiglia reale”

In un intervento sulla rete Abc per la cerimonia della rivista ‘Time’, che li ha eletti tra le personalità più influenti del mondo, i duchi di Sussex si sono esposti sulle elezioni presidenziali americane invitando gli statunitensi ad andare alle urne.

La risposta di Buckingham Palace non si è fatta attendere. L’ha riportata il “Daily Mail”:

“Il duca non è un membro attivo della famiglia reale, e qualunque commento faccia è a titolo personale”.

I membri della Royal Family devono attenersi a un principio di neutralità: non devono parlare di politica e, ancor più, non possono schierarsi.

L’intervento del portavoce dei Sussex

Dal giardino della nuova casa di Montecito, a Santa Barbara, in California, il principe aveva dichiarato:

“È fondamentale rifiutare l’incitamento all’odio, la disinformazione e la negatività online. Ciò a cui siamo esposti e ciò con cui ci impegniamo online ha un effetto reale su di noi”.

Meghan, invece, si era espressa in modo diretto e netto sulle prossime elezioni americane, definendole come “le più importanti della nostra vita”.

I duchi non avevano fatto esplicito riferimento ai candidati alla Casa Bianca. Tuttavia gli esperti hanno ricordato i trascorsi di Meghan con Trump, di sicuro non rosei. In passato la duchessa aveva descritto il presidente americano “misogino” e lui l’aveva definita “cattiva”.

Secondo molti osservatori il discorso della Markle alla Abc avrebbe rappresentato uno sbilanciamento non troppo velato nei confronti di Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca.

I duchi di Sussex, pertanto, sono finiti per l’ennesima volta nella bufera.

Da più parti si chiede di togliere loro i titoli reali. Il loro portavoce James Holt ha cercato di ridimensionare la questione, dichiarando: “Harry non stava parlando di un candidato o di un partito, ma del tono del dibattito, specie online”.