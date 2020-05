Ignazio e Cecilia a quando nozze e figlio? Le quotazioni

La relazione fra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, va avanti da tempo e con la quarantena sembra, addirittura, essersi rafforzata tanto che i bookmakers scommettono su di loro…





Puntare su una coppia che in questo periodo sembra affiatata: i bookmakers scommettono sia sulla data delle loro nozze che su quella della nascita di un loro figlio, addirittura, dandola per certa.

Tre anni di amore per Ignazio e Cecilia

E sono quasi tre anni: una delle coppie che si è formata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ancora resiste e anzi, è sempre più affiatata. Questa quarantena che li ha visto praticamente sempre insieme ha solo consolidato la loro unione tanto che in diverse occasioni Cecilia ha parlato di matrimonio e di un figlio. Una quarantena vissuta dalla coppia nella tenuta di famiglia di Moser in Trentino, che ha fatto apprezzare ad entrambi quei ritmi così diversi da quelli a cui erano abituati.

I bookmakers scommettono solo su situazioni affidabili…

Questa stabilità fra i due, i rumors che si sentono intorno a loro, le dichiarazioni, specialmente, di Cecilia rafforzate da quelle della sorella Belen, ecco che fa della coppia Moser/Rodriguez un terreno ideale per una appetitosa quotazione su un loro “sì” e anche sulla nascita di un loro primogenito

Nozze entro fine 2020, un figlio entro il 2021

La quarantena, dicevamo, ha rafforzato l’unione fra il figlio del campione ciclistico Francesco Moser e la modella Cecilia Rodriguez, mentre molti matrimoni che duravano da anni sono “scoppiati”. Ed allora Stanleybet.it, ha deciso di quotare l’eventuale “sì” tra i due. Ipotizzando la data. Quindi fiori d’arancio entro entro il 31 dicembre 2020 sono in lavagna a 2,70: non si tratta quindi di una quota scontata, ma che di certo lascia spiraglio ad una possibilità. Ma non solo. Nel giro di un anno si ipotizza anche la nascita del primogenito della coppia italo-argentina. Come riporta Agipronews un’eventuale gravidanza per Cecilia, ipotizzata entro il 31 dicembre 2021 si gioca a 1,20: che significa che praticamente è quasi una certezza. Insomma, chi non ama la coppia e pensa che la loro unione sia solo a scopo pubblicitario e di marketing deve fari i conti con i bookmakers che i dubbi non ce li hanno…. chissà… che si aprano le scommesse…